經長沈榮津射內外二箭拚振興　打造半導體先進製程等四大中心

▲經濟部長沈榮津留任施政重點定調為內外二箭，以期為國內經濟發展奠定利基。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新內閣就位，經濟部長沈榮津今（21）日於新任期首度受訪，針對留任的施政定調為內外二箭，對內將落實「六大核心戰略產業」，對外則將打造半導體先進製程、高科技研發、高階製造與綠能研發等四大中心，為台灣產業與經濟發展奠定下一個二十年的利基。

經濟部今天舉行部務會報，為新任期首次進行業務會報，目前經濟部一級主管皆留任，齊心為疫情過後如何振興經濟共同打拚，而振興券規劃進度、新任期施政重點，皆為外界關注重點。

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國內連續39天無本土病例，中央流行疫情指揮中心定調社區疫情穩定，各界期盼疫後的經濟振興工作，沈榮津對振興券規劃口風仍緊，謹遵行政院長蘇貞昌要求的「好領、好用、促進消費」等三大原則，形式將採行動支付、電子票證、信用卡與實體紙本發放，預計七月上路，至於發放金額仍待行政院決定。

蔡英文總統於第二任期定調要在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」；而產業發展策略則要將國內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展。沈榮津指出，經濟部將配合國發會對於六大核心產業的擘劃，並加快高階製中心落實在台投資。

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

在艱困企業的紓困工作方面，依據經濟部統計，目前全台製造業已有2980家業者獲得補助，已發放的補助金額達76.8億元，後續將視產業需求，持續進行跨部會協調。

展望後市，沈榮津指出，中美貿易摩擦已給台灣機會，經濟部開辦投資台灣三大方案，台商回流熱烈，總投資已在上周正式突破兆元，為國內帶來8.3萬個就業機會，後續還有50個案子排隊待審。

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