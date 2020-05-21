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川普為何憎恨世界衛生組織？

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

川普撂下狠話：世衛不悔改，美國就退群！（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

5月18日，在多國領導人對世界衛生組織表達支持時，美國總統川普卻再度對該組織放話威脅。

當天，川普給世衛總幹事譚德塞寫了封公開信，說如果世衛組織不努力在未來30天內作出「實質性改進」，美方將不再繳納會費，並重新考慮是否留在該組織內。

這封信被一些媒體稱為「最後通牒」。「推特總司令」川普照例也將此「最後通牒」PO到了他的推特帳號上。不過， 何謂「實質性改進」，川普並沒有說情楚，或許連他自己也都知道。

新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延後，川普經常怪這個、怪那個，當中也包括世衛組織。他在4月14日就放話說：美國暫停向世衛繳納會費，並要求對世衛在疫情中的舉措究責。

川普上述動作不僅在國際社會遭到反對，在美國國內也飽受批評。美國國會眾議院外交委員會主席、民主黨人恩格爾上月底說，國會啟動了對川普此一決定的調查。

美國有為數不少的人認為，川普把抗疫失敗的責任甩鍋給世衛沒有道理。《紐約時報》上月一篇文章分析指出：作為一個國際組織，世衛沒有任何領土主權，不可能想去哪裡調查就去哪裡。它主要依靠成員國線繳納的會費運作，做任何事，都必須得到會員國的支援。世衛所能提供的，僅是專業知識和國際協調。

上述文章同時說，仔細回顧疫情在全球的蔓延情勢就會發現，世衛的行動比很多國家的政府更有遠見，速度更快。沒有證據顯示世衛應該為歐洲和美國的疫情失控負責。

《華盛頓郵報》周三(20日)的一篇評論則說，正因為世衛應對疫情比川普更有效，川普才會如此痛恨這個國際組織。 　　有分析認為：川普憎恨世衛組織，固然是想找替罪羊和轉移注意力，但更深層層原因是，作為一個保守的民粹主義者，他天生就不喜歡國際組織和國際合作。

在如何看待美國和世界的關係上，美國歷來有國際派和孤立派之分。雖然都是為了美國利益，但一般說來，自由派(民主黨)較注重透過國際合作達到目的，保守派(共和黨)則更強調美國透過自身實力取得利益，其中走得更極端的，就被稱為「孤立主義者」。因此共和黨通常對國際組織的態度不太友善。

例如，去年被川普炒魷魚的國家安全顧問波頓，之前是布希政府時期的駐聯合國大使，他曾說：「聯合國總部大廈38層，如果少了10層，也不會有任何影響。」此一說法在保守派內有一定的代表性。

川普事事主張「美國優先」，對國際組織的敵意更深。而新冠疫情又加劇了他的敵意。《紐約客》雜誌不久前曾發了一篇諷刺性的短文，說在疫情發生後，川普天天指責外界，他也討厭人家跟他說「衛生」和「健康」的話題，白宮防疫工作又弄得一團糟。所以疫情期間，川普最憎恨的3個詞分別是「世界」、「衛生」和「組織」。而世界衛生組織，(World Health Organization)正好是這三個詞的組合，難怪川普要找世衛組織的碴！

雖然這只是虛構的諷刺短文，但這篇文章卻基本說出了川普憎恨世衛組織 的深層原因和直接原因。不過，川普的上述做法，不僅遭到美國民主黨人極力反對(他們擔心川普政策會讓美國在世界上孤立)，就算傳統的共和黨人，也認為他言論反復無常，行為太過乖張，所作所為對美國有害無益，所以也持反對態度。只有那些跟川普一樣的事事「美國優先」的極端保守民粹分子，才會支持川普。

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