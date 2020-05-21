影／振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，很快進入振興經濟階段，行政院正在統籌振興券相關規劃，經濟部長沈榮津今（21）日表示，行政院長蘇貞昌要求「好領、好用、促進消費」等三大原則，形式將採行動支付、電子票證、信用卡與實體紙本發放，預計七月上路，至於發放金額仍待行政院決定。

經濟部今天舉行部務會報，為新任期首次進行業務會報，目前經濟部一級主管皆留任，齊心為疫情過後如何振興經濟共同打拚，而振興券規劃進度、新任期施政重點，皆為外界關注重點。

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經濟部長沈榮津表示，振興券將採取實體、電子支付與電子票證等多元方式發放，並新增信用卡模式，會採「4+1」方式來讓大家方便使用，秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放。

▲經濟部今天舉行部務會報。（圖／記者湯興漢攝）

外傳行政院規劃將振興券預算額度由原有的111億擴大到300億元，每人要實拿1500元以上，沈榮津並未鬆口，表示行政院對加碼部分經費來源，將要求各部會再度盤點因應。

據了解，依據經濟部原先規劃，酷碰券降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用1,500元酷碰券，形同打六七折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等則是直接發放500元酷碰券，可直接當現金使用。

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