　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，很快進入振興經濟階段，行政院正在統籌振興券相關規劃，經濟部長沈榮津今（21）日表示，行政院長蘇貞昌要求「好領、好用、促進消費」等三大原則，形式將採行動支付、電子票證、信用卡與實體紙本發放，預計七月上路，至於發放金額仍待行政院決定。

經濟部今天舉行部務會報，為新任期首次進行業務會報，目前經濟部一級主管皆留任，齊心為疫情過後如何振興經濟共同打拚，而振興券規劃進度、新任期施政重點，皆為外界關注重點。

請繼續往下閱讀...

經濟部長沈榮津表示，振興券將採取實體、電子支付與電子票證等多元方式發放，並新增信用卡模式，會採「4+1」方式來讓大家方便使用，秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放。

▲經濟部今天舉行部務會報。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部今天舉行部務會報。（圖／記者湯興漢攝）

外傳行政院規劃將振興券預算額度由原有的111億擴大到300億元，每人要實拿1500元以上，沈榮津並未鬆口，表示行政院對加碼部分經費來源，將要求各部會再度盤點因應。

據了解，依據經濟部原先規劃，酷碰券降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用1,500元酷碰券，形同打六七折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等則是直接發放500元酷碰券，可直接當現金使用。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高鐵擬發150億公司債自救　疫後推大學生等促銷方案穩營運

影／振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　目標華人最佳茶飲創業平台

再生能源投資挹注　前四月外資對台投資逆勢成長近五成

台美合作新局曾銘宗問「近期能不能加入CPTPP？」經濟部回應了

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應「面帶微笑這樣說」

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

沈榮津續任經長拚振興　高雄打造智造新基地「估增118億產值」

雨彈襲擊一波波　水利署：桃園已達一級淹水警戒

嘉義、雲林嚴防淹水　經濟部祭利器「游泳池水量2分半鐘內抽完」

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

影／振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

黃國昌臉書發公開信向大同外資股東喊話　誓言將公司拉回正軌

OPEC秘書長：油市對減產反應良好　將在6月開會評估協議

台股站上11000點大關！台積電、大立光漲逾1%　激勵指數收漲百點

台泥DAKA紀實影片「一起做更好的事」首映　紀錄花蓮和平美景

快訊／水利署示警　高雄市仁武區達一級淹水警戒

台股創舉！　金管會研議「中小企業板」最快年底出爐

泰山股東會公司派穩營運　擬配發現金股利每股0.9元

家族企業股利分不分？　會計師：適當分配股利4大好處

後疫情時代房市恢復盛況　鍾榮昌：購屋族進場好時機

Red Velvet Joy新MV「仙女裝」撞衫韓藝瑟　年輕就是不一樣

和閨蜜喜歡同1男生...任容萱遭爆「聯合大家孤立」　鍾欣凌心疼：沒朋友好慘！

被騙婚？陳佩琪：婚後才知道柯文哲有亞斯伯格症

LIVE／大規模劇烈豪雨來襲！　氣象局15:30說明

超越R的R！HONDA CBR250RR仿賽重機開啟「RR」之名

新冠肺炎衝擊　台北清真寺開齋禮拜節60年來首度停辦

家寧喝醉攤床上…Andy解鎖體位狂晃！　「真實反應全被拍」網推爆：暖男

狹窄屋也能變好宅！　利用「錯層設計」打造寬敞居家

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

和碩將發6萬張「限制型股票」！童子賢曝光獎勵條件

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

下周油價預測出爐！汽柴油大漲至少1.3元「加油要快！」

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

獨／友訊獨董關鍵對話內容曝光　馮忠鵬遭爆料「額外收取報酬」達百萬元

總統紀念酒超人氣　啤酒日銷9000罐

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　雅茗-KY打什麼算盤?

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

更多熱門

相關新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

後疫情時代，很快進入振興經濟階段，行政院正在統籌振興券相關規劃，經濟部長沈榮津今（21）日表示，行政院長蘇貞昌要求「好領、好用、促進消費」等三大原則，形式將採行動支付、電子票證、信用卡與實體紙本發放，預計七月上路，至於發放金額仍待行政院決定。

振興券7月才要上路　朝野立委籲動作加快

振興券7月才要上路　朝野立委籲動作加快

訂單遞延效應發酵　經濟部：四月外銷訂單創歷年同月第三高

訂單遞延效應發酵　經濟部：四月外銷訂單創歷年同月第三高

再生能源投資挹注　前四月外資對台投資逆勢成長近五成

再生能源投資挹注　前四月外資對台投資逆勢成長近五成

台美合作新局曾銘宗問「近期能不能加入CPTPP？」經濟部回應了

台美合作新局曾銘宗問「近期能不能加入CPTPP？」經濟部回應了

關鍵字：

振興券經濟部

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面