日本擬今解除大阪京都3府縣緊急狀態　東京北海道再等等

▲日本政府預計在晚間對策本部會議上正式決定解禁事項。（圖／路透）

文／中央社東京21日綜合外電報導

日本因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）針對全境公布「緊急事態宣言」，在14日先行解禁39縣後，今天預料將再解禁關西地區3府縣，留下東京都、北海道等5地維持緊急事態。

日本讀賣新聞報導，日本政府今天向由專家組成的「基本因應方針等諮詢委員會」提案，有意解除同屬關西生活圈的大阪、京都及兵庫3府縣「緊急事態宣言」，獲諮詢委員會認為妥適。

日本放送協會（NHK）報導，日本經濟再生擔當大臣西村康稔在諮詢委員會致詞時說，8都道府縣中，大阪府、京都府及兵庫縣，最近一週每10萬人新增病例已低於0.5人，並綜合考量當地醫療能量及監視體制等都算充分，所以認為可以解除「緊急事態宣言」。

日本政府負責官員下午將前往眾議院及參議院的議院運營委員會報告備詢，預計晚間在日本政府的對策本部會議上正式決定解禁事項。

扣除14日首波解禁的39縣，日本目前仍有8都道府縣處於「緊急事態宣言」；今天如果再順利解禁3府縣，就剩下北海道及同屬關東生活圈的東京都、神奈川縣、千葉縣及埼玉縣共5都道縣，尚未解除「緊急事態宣言」。

「緊急事態宣言」效期雖然到31日止，但這5都道縣仍可能在31日前提前解禁。