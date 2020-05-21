全球確診破500萬、32萬人亡！　南美洲疫情飆升…巴西27萬人染新冠肺炎

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診數在21日突破500萬例，死亡人數超過32.8萬。美國染疫人數將達155萬；俄羅斯則已突破30萬大關，和美國成為全球唯二破30萬確診數的國家。拉丁美洲過去一周的單日確診數超過美國與歐洲，尤其巴西確診數以驚人速度飆升至27萬例。

根據約翰霍普金斯大學數據，目前全球累計確診數超過500萬例，確診數最多的前三國分別是美國、俄羅斯與巴西。巴西在近日確診病例急速飆升，累計超過27萬人例確診、1.8萬人死亡；美國超過155萬例確診、9.3萬死；俄羅斯方面，超過30萬人染疫、2972死，病例大量集中在首都莫斯科。



▲巴西疫情急速攀升，聖保羅市長擔心醫療崩潰。（圖／路透）



目前全球累計死亡數超過32萬8172人，其中一半集中在歐洲，世界衛生組織（WHO）也表示，全球19日新增10.6萬例確診，是疫情爆發以來的單日最高確診數。路透社指出，由於檢測數量有限，而且許多國家的統計數量不包含在醫院外死亡的病患，因此真實的數字恐怕更高。

據統計已經有170萬人康復，許多國家也在疫情減緩後逐漸鬆綁封鎖措施。義大利過去24小時新增病例降至665例，義大利政府宣布允許餐廳重新營業；西班牙也降至95例，政府允許10人以內的小型聚會，機場也預計在6月初重啟。

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