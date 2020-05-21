黃國昌臉書發公開信向大同外資股東喊話　誓言將公司拉回正軌

▲黃國昌有望進大同查弊案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／台北報導

大同公司市場派日前提名黃國昌為獨立董事，昨（20）日通過審查，正式列名6月底的候選名單。黃國昌稍早也在臉書發表一封給外資股東的公開信，內容提到大同公司財務表現慘淡，現任董事受託人責任失靈，自己往後將以強大的治理改革背景和必要的法律專業知識，致力於使公司重新走上正軌，讓股東價值最大化，並且恢復董事會和管理層對全體股東的責任。

黃國昌指出，過去三年來，大同集團及其子公司股東權益由新臺幣988.5億元，大幅縮水至286.6億元,合併損益表顯示淨虧損超過402.6億元。 去年華映、綠能科技、美國大同公司等三家子公司宣告破產，導致5000多名員工大量裁員，持續經營虧損，讓大同連續18年沒發股利。

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黃國昌表示，自己對於公司現有董事會及管理層感到失望，董事會獨立董事未採取必要行動糾正錯誤行爲，維護股東利益，令人震驚。 相反的，這些董事更注重維護私人利益，而不是保護股東價值。

黃國昌期許自己能透過獨立董事的職權來保護股東權益，並提倡良好的企業管治，積極開展監管改革，增強董事會成員的責任。 此外，他也期待今後有機會與外資股東合作，使下一屆董事會在決策上更加透明，更加響應股東們的期望也對業績更加負責。