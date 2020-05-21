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理財周刊／美中角力　台灣選邊站

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

未來歷史將會記得2020年5月15日這一天，在美國對華為限制令升級的情況下，台積電宣布赴美設廠，不僅僅代表台灣的科技鏈在美中貿易戰選邊站，更代表自一九九五年台海危機之後，台灣的選民維持現狀不變的立場，將開始逐漸轉變為「選邊站」。

選擇親美，從這次的WHA(世界衛生大會)美國沒有帶頭提案讓台灣加入，僅由美國衛生部長在WHA暗批中國大陸不透明挺台灣，美國佔盡台灣便宜，卻不講江湖道義，擺明了台灣就是制衡中國大陸的棋子，等到美中貿易第二、三階段協議都談妥之後，台灣還有利用價值嗎？

選擇親中，如果去過中國大陸生活的台灣人就知道，提到國民黨的親中政策，多數的大陸人都會直接脫口，「國民黨可以說已經投降了」。可以說，為了經濟而失了國格尊嚴，這情況就有點像面對疫情的歐美急著復工，因為民眾在餓死與病死之間，選擇了寧願病死，也要顧肚子。

請繼續往下閱讀...

既然親中與親美都不能令台灣人滿意，所以過去三十年的選舉結果都指向台灣人民傾向維持現狀不變的共識。

台灣被推向美中科技戰風口浪尖

美國駐北京大使館科技專家史威哲(Rick Switzer)撰寫的一份2019年國家安全報告中提到，台灣、南韓、中國代表美國數位經濟的三大依賴，這份報告加上COVID-19疫情把台灣推向了美中科技戰的風口浪尖，可以預見的是，不管川普執不執政，美國已經採取了對中國大陸祭出「台灣牌」，向北京政府施壓測試政治紅線。

從美中政治角力的歷史經驗來看，美國嘴上說支持台灣，但其實並不是真的想看到台灣跟中國大陸統一，因為統一後的新中國並不符合美國在太平洋與南海的利益。所以站在美國的立場，最好的結果就是，維持現狀，當需要對中國大陸施壓時，就打出台灣牌；達到目的之後，就跟中國大陸握手言和，然後任憑中國大陸「重申主權」，周而復始的利用。

所以不管川普能不能連任，台灣都避無可避的在美中科技戰中，扮演著「關鍵的第三者」。

川普主導供應鏈在美國重置

蔡英文挾八百萬的史上最高票連任總統，親美的外交政策立場鮮明，對照前一任馬英九的親中政策，正好是兩個極端，也不知道前後兩任總統私底下有沒有講好，等於是為台灣做了一場政治實驗的對照組。

但不管是親中或親美，台灣都有利弊，因此過去三十年來維持現狀主流共識，但這共識卻也把台灣領先中國大陸的優勢一一消耗殆盡，如今中國大陸的經濟實力已非吳下阿蒙，就連美國也不得不用盡資源來制衡。

所以可以這樣說，台灣的經濟實力已經不足以提供維持現狀的條件，第二階段的美中貿易戰牽動的是台商供應鏈的重置，在川普主導半導體供應鏈在美國重建的國安戰略前提下，減少對中國大陸供應鏈的依賴已經是美日台的共識。

反觀對中國大陸而言，華為限制令讓中國大陸加速科技供應鏈的本土自主化，在台積電不得不選邊站後，台商面臨的是中國大陸訂單會不會因為本土化而減少。所以疫情過後的台灣，已經回不去2019年以前，那個想維持現狀的台灣了。

中國加速科技供應鏈本土自主化

事實上，北京政府在「兩個百年」的難得歷史際遇下，2049年的檯面下統一時間表造成了民族意識高漲，不論是政府與民間都視台灣為禁臠，認定了收復台灣只是時間問題，因此根本不給台灣平等對話的機會，對話的前提一定是先認同了「一個中國」，而且這個中國一定是「中華人民共和國」，這對於兩岸分治之後的「中華民國」無疑是進一步的推向「台灣共和國」，在這樣的背景下，疊加美中科技戰的供應鏈撤出中國的戰略，在中國大陸的台商無疑是第一個面臨選邊站的族群。

這次疫情重創了中國大陸的基層民眾生計，雖然北京政府第一時間宣布百姓的醫療費由政府支出，地方政府也推出消費券的補助，但這些都只是應急的措施，許多基層百姓的工作還是不能正常，卻看到WHA上北京政府大力撒錢二十億美元援助WHO(世界衛生組織)，網民萬條批評留言被刪，由此可見中國大陸民間對於好大喜功的習政權的不滿。

但是明(2021)年正好是中國共產黨建黨百年，習近平可能會藉著美中科技戰的台灣問題，來轉移內部經濟衰退的矛盾點，卻反效果造成經濟進一步惡化，政權動搖。不論最終結果如何，台灣，已經無路可退，只能萬眾一心向前行。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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