OPEC秘書長：油市對減產反應良好　將在6月開會評估協議

▲OPEC認為油市對減產反應良好。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據《路透社》報導，石油輸出國組織（OPEC）秘書長巴爾金都表示，OPEC對油價上漲和產油國嚴格執行新一輪減產協議感到欣慰，儘管消息人士稱，OPEC並未排除可能採取進一步措施支撐市場。

為了緩解因新冠病毒疫情導致的價格和需求暴跌，OPEC及包括俄羅斯在內的OPEC+聯盟從5月1日起開始實施970萬桶/日的創紀錄規模減產協議。

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自4月觸及每桶16美元以下的新低位以來，布蘭特原油已上漲逾一倍。據兩家追踪石油流動的企業稱，5月迄今，OPEC+已經將石油出口量削減了約600萬桶/日，這表明聯盟在執行協議方面開局良好。

巴爾金都對路透表示，石油市場對這項歷史性減產協議以及參與國嚴格執行協議做出了積極回應。

OPEC+將在6月10日召開線上會議，屆時該聯盟將根據一整月的執行數據對減產協議進行評估。消息人士曾表示，OPEC+可能會在6月之後仍保持當前的減產水平，而不是按照此前的計劃從7月開始降低減產力度。

截至今天15:45，7月西德州原油上漲0.70美元，漲幅2.09%，每桶34.19美元，7月布蘭特原油期貨上漲0.72美元，漲幅2.01%，每桶36.47美元。