台泥DAKA紀實影片「一起做更好的事」首映　紀錄花蓮和平美景

▲ 台泥DAKA紀實影片「一起做更好的事」首映，台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／台北報導

台泥DAKA開放生態循環工廠於今年1月9日開幕。台泥董事長張安平表示，這個園區從無到有，是台泥與鄰近的好朋友花蓮和平村、宜蘭澳花村村民共同攜手創造的成果。

為了感謝及記錄這群太魯閣族、以及泰雅族朋友這段時間的努力及投入，台泥於今日（21）舉辦台泥DAKA「一起做更好的事」紀實影片首映會，花蓮縣秀林鄉長王玫瑰，花蓮縣秀林鄉和平村長周鴻源，以及DAKA市集的部落創業者也現身說法，分享創業故事。

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第一次回鄉擔任DAKA督導的程美惠，帶著一群毫無經驗的和平村民們組成清潔團隊，在DAKA開放後不到三個月即讓DAKA洗手間獲得花蓮縣府評選為第一等級的特優公廁，她形容：「在DAKA裡面看得到的同仁都是和平村的！我每天來上班都很開心，每天工作都有驚喜。老實說，以前根本沒有人認得和平，現在變這樣我蠻訝異的」。

▲ 台泥DAKA市集創業者。（圖／台泥提供）

在和平村裡受到敬重的傳統工藝老師石馬秀花，跟幾位部落媽媽，每天在市集裡面，跟來自四面八方的旅客，透過作品交流，她說：自己的作品能夠販售出去有人真的很開心，「生活很有目標」。和平村克尼布媽媽教室班長王美蘭笑著說：DAKA出現後，跟和平以前的感覺完全不一樣，以前總是看到許多人生活就是喝酒唱歌，但至少現在，她深深覺得「我沒有時間再喝酒、浪費時間了」。

張安平指出，DAKA的成立從一年前就開始起步，做任何事情用心、用力，真正地與地方合作，「並沒有擔心做不出來」，而二、三期也在持續推動當中，也有徵集各方設計，不過還需要政府工業局的同意通過。以他期待的規模當中，目前僅完成了15%，未來仍將持續推動產業結合部落，將和平的美景、人情，一起傳遞出去。