　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／台股高價化現象

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

面對疫情肆虐與外資賣超逾6000億元，台股展現出抗跌力，並在內資力拱下，創造出大立光、矽力、信驊與祥碩四檔千元以上之高價股，顯示台股多頭氣勢依然存在。高價股不僅具有領漲作用，同時也能引發個股或同產業之比價效應。未來若隨著疫情逐步和緩，帶動企業營運回溫，相信股價超過500元、甚至千元以上之高價股將與日俱增，值得期待。

文／馮欣仁

儘管今年以來，外資賣超台股金額已逾六千億元，創下金融海嘯以來新高，但盤面上仍有不少個股卻是逆勢創下掛牌新高。尤其，台股出現罕見的「四千金」─大立光、矽力ＫＹ、信驊與祥碩等四檔超過千元之個股。通常股市若高價股不斷增加，往往代表多頭行情逐步增溫，同時也會掀起個股之間的比價效應。台股前十大高價股當中，八檔是電子股，其餘二檔寶雅與和泰車係屬於傳產股；顯然市場對於與５Ｇ、伺服器、高速運算等相關之電子股賦予相對高的本益比。

緯穎Ｑ１獲利超標 拚當第五千金

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，前五大高價股當中就有四檔屬於ＩＣ設計，凸顯出市場給予ＩＣ設計族群較大的想像空間。再者，近期外資也積極喊進，像是股后矽力受惠於去美化，獲得美銀與瑞穗二家外資機構調升目標價至一五五○元。本期封面故事即從〈台股高價化現象〉作解讀，並分別就高價ＩＣ設計與高價傳產股在後續篇幅作深入報導。這些高價股共同特色除了擁有高毛利率、高獲利與高ＥＰＳ之外，本身在產品或技術具備競爭優勢，並建立護城河。再者，若有籌碼優勢，只要基本面穩健向上，將有利於推升股價一路走強。

居台股股王時間最久的大立光可說是匯集諸多優勢，然而，大立光之所以稱霸全球智慧型手機照相鏡頭，關鍵在於具備穩定且超高的製程良率，促使平均毛利率能維持在六五～七○％的超高水準。尤其，最困難的是在產品的精度上，光學等級的塑膠經過射出機的高溫高壓製程，變成一顆顆比米粒還要小的鏡片，再送進去鍍膜機，最後還要把六個鏡片，堆疊成為一個鏡頭模組，每一片鏡片的表面精度還要控制在趨近零瑕疵的狀況下，鏡片的光滑度相當於十萬公里不能起伏一公尺。儘管近期受疫情與華為禁令影響，導致第二季智慧型手機銷量恐下滑，進而衝擊大立光營運與股價表現，不過，就長期而言，手機多鏡頭、大光圈與高畫素等趨勢依然不變，且下半年若大客戶蘋果５Ｇ新機如期上市，將有助於營運先蹲後跳，法人預估今年ＥＰＳ仍可望賺二○○元。

根據研調機構Digitimes Research指出，肺炎疫情蔓延至全球，導致首季全球伺服器出貨低於預期，但疫情也帶動雲端線上服務、遠端辦公協作需求增加，加速美國、中國等各大廠商加速相關資料中心、伺服器基礎建設力道。國內伺服器專業代工廠緯穎，連續二年大賺超過三個股本。受惠於臉書與微軟二大客戶積極下單，以及成本控管得宜，今年首季獲利表現優於預期，ＥＰＳ達八．三四元。展望第二季，在各國陸續解封城之下，營運恢復成長動能；此外，新客戶亞馬遜的訂單規模亦將自第三季起發酵，為下半年挹注營運動能。日系外資指出，看好緯穎下半年出貨將成長，主要基於上半年遞延到下半年出貨、Facebook和微軟的數據中心服務器投資相關資本支出的持續攀升趨勢以及下半年來自潛在新客戶亞馬遜的訂單，決定首評緯穎，給予「買進」評等，目標價上看九七○元；未來不排除超越ＩＣ設計股譜瑞ＫＹ，並往千元大關邁進。

以生產CPU Socket為主的嘉澤，是全球少數合格供應商，競爭對手為鴻海、Tyco、Molex等，其中，鴻海雖然是全球最大CPU Socket廠，但因多數CPU Socket為集團內部ＥＭＳ所使用，主要的競爭者反而是Tyco，原本嘉澤CPU Socket應用以桌機、筆電為主，不過，近年來也開始切入伺服器領域。隨著英特爾Purley平台轉換率從四○％拉升到去年底的八○～九○％，嘉澤伺服器產品占比逐步拉升，去年伺服器占比已從上半年約二二％攀高至下半年的二六％，成為推升嘉澤去年業績大躍進的推手。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2092期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」
桃園口罩廠拒絕加入國家隊　每片賣14元爽發國難財賺2千萬
美國務院批准1.8億對台軍售　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

劇烈降雨今晚來襲！水利署：水災緊急應變小組二級開設

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　只剩6千多人未申請

理財周刊／美中角力　台灣選邊站

先探／台股高價化現象

先探／謝金河：小心飆漲股的後座力

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

先探／520後新局

法德倡議歐盟復甦基金　歐元回升至逾兩周高點

泰山經營權保衛戰提前開打　股東會通過增加董事名額上看17席次

元太科技首季EPS 0.69元　創9年來同期新高

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

怕水柴伸小手試水溫下秒突跳海　狗爬式游超遠！網笑：想當魚啦

劇烈降雨今晚來襲！水利署：水災緊急應變小組二級開設

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　只剩6千多人未申請

理財周刊／美中角力　台灣選邊站

先探／台股高價化現象

先探／謝金河：小心飆漲股的後座力

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

先探／520後新局

法德倡議歐盟復甦基金　歐元回升至逾兩周高點

泰山經營權保衛戰提前開打　股東會通過增加董事名額上看17席次

元太科技首季EPS 0.69元　創9年來同期新高

買便當突暴雨！　萌汪遭「垃圾袋打包」眼眶濕瞬間臉垮

以前從不碰貓！　潔癖爸被收服...每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

2021年城市設計博覽會　林右昌：以「設計改變城市」為核心概念

摔角手殺人不意外！從小混黑道「把後輩拖至後山痛扁」　異性經驗豐富

地毯驚見粉紅肉球！貓皇狂「蓋章」　奴才見傑作超崩潰

30萬年前歐洲巨象遺骨出土！　「骨上咬痕」專家揭密

「最強美胸」熊田曜子0修圖素顏入鏡！　剛睡醒「水腫大眼」散髮掀熱議

在家悶太久　調研：QLED電視出貨量年成長41.8%

國民黨批蔡英文政見跳票「對不起勞工」　勞動部回應了！

DSCC：iPhone 12就這一款搭配京東方OLED！　其餘三款由三星提供

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

和碩將發6萬張「限制型股票」！童子賢曝光獎勵條件

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

花旗員工明放防疫假一天　還發1.5萬津貼

振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

下周油價預測出爐！汽柴油大漲至少1.3元「加油要快！」

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

獨／友訊獨董關鍵對話內容曝光　馮忠鵬遭爆料「額外收取報酬」達百萬元

總統紀念酒超人氣　啤酒日銷9000罐

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　雅茗-KY打什麼算盤?

更多熱門

相關新聞

謝金河：小心飆漲股的後座力

謝金河：小心飆漲股的後座力

從元月二十三日武漢封城以來，肺炎疫情已延續了近四個月，幾乎籠罩全球，世界經濟受到史無前例的巨大衝擊，金融市場也出現罕見的熔斷，股市、期油都有熔斷紀錄，這是百年一遇的巨大災難。

先探／520後新局

先探／520後新局

先探／遊戲股玩出旺季行情

先探／遊戲股玩出旺季行情

先探／五二○行情概念股起跑

先探／五二○行情概念股起跑

謝金河：股市進入多空十字路口

謝金河：股市進入多空十字路口

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面