先探／台股高價化現象

面對疫情肆虐與外資賣超逾6000億元，台股展現出抗跌力，並在內資力拱下，創造出大立光、矽力、信驊與祥碩四檔千元以上之高價股，顯示台股多頭氣勢依然存在。高價股不僅具有領漲作用，同時也能引發個股或同產業之比價效應。未來若隨著疫情逐步和緩，帶動企業營運回溫，相信股價超過500元、甚至千元以上之高價股將與日俱增，值得期待。

文／馮欣仁

儘管今年以來，外資賣超台股金額已逾六千億元，創下金融海嘯以來新高，但盤面上仍有不少個股卻是逆勢創下掛牌新高。尤其，台股出現罕見的「四千金」─大立光、矽力ＫＹ、信驊與祥碩等四檔超過千元之個股。通常股市若高價股不斷增加，往往代表多頭行情逐步增溫，同時也會掀起個股之間的比價效應。台股前十大高價股當中，八檔是電子股，其餘二檔寶雅與和泰車係屬於傳產股；顯然市場對於與５Ｇ、伺服器、高速運算等相關之電子股賦予相對高的本益比。

緯穎Ｑ１獲利超標 拚當第五千金

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值得注意的是，前五大高價股當中就有四檔屬於ＩＣ設計，凸顯出市場給予ＩＣ設計族群較大的想像空間。再者，近期外資也積極喊進，像是股后矽力受惠於去美化，獲得美銀與瑞穗二家外資機構調升目標價至一五五○元。本期封面故事即從〈台股高價化現象〉作解讀，並分別就高價ＩＣ設計與高價傳產股在後續篇幅作深入報導。這些高價股共同特色除了擁有高毛利率、高獲利與高ＥＰＳ之外，本身在產品或技術具備競爭優勢，並建立護城河。再者，若有籌碼優勢，只要基本面穩健向上，將有利於推升股價一路走強。

居台股股王時間最久的大立光可說是匯集諸多優勢，然而，大立光之所以稱霸全球智慧型手機照相鏡頭，關鍵在於具備穩定且超高的製程良率，促使平均毛利率能維持在六五～七○％的超高水準。尤其，最困難的是在產品的精度上，光學等級的塑膠經過射出機的高溫高壓製程，變成一顆顆比米粒還要小的鏡片，再送進去鍍膜機，最後還要把六個鏡片，堆疊成為一個鏡頭模組，每一片鏡片的表面精度還要控制在趨近零瑕疵的狀況下，鏡片的光滑度相當於十萬公里不能起伏一公尺。儘管近期受疫情與華為禁令影響，導致第二季智慧型手機銷量恐下滑，進而衝擊大立光營運與股價表現，不過，就長期而言，手機多鏡頭、大光圈與高畫素等趨勢依然不變，且下半年若大客戶蘋果５Ｇ新機如期上市，將有助於營運先蹲後跳，法人預估今年ＥＰＳ仍可望賺二○○元。

根據研調機構Digitimes Research指出，肺炎疫情蔓延至全球，導致首季全球伺服器出貨低於預期，但疫情也帶動雲端線上服務、遠端辦公協作需求增加，加速美國、中國等各大廠商加速相關資料中心、伺服器基礎建設力道。國內伺服器專業代工廠緯穎，連續二年大賺超過三個股本。受惠於臉書與微軟二大客戶積極下單，以及成本控管得宜，今年首季獲利表現優於預期，ＥＰＳ達八．三四元。展望第二季，在各國陸續解封城之下，營運恢復成長動能；此外，新客戶亞馬遜的訂單規模亦將自第三季起發酵，為下半年挹注營運動能。日系外資指出，看好緯穎下半年出貨將成長，主要基於上半年遞延到下半年出貨、Facebook和微軟的數據中心服務器投資相關資本支出的持續攀升趨勢以及下半年來自潛在新客戶亞馬遜的訂單，決定首評緯穎，給予「買進」評等，目標價上看九七○元；未來不排除超越ＩＣ設計股譜瑞ＫＹ，並往千元大關邁進。

以生產CPU Socket為主的嘉澤，是全球少數合格供應商，競爭對手為鴻海、Tyco、Molex等，其中，鴻海雖然是全球最大CPU Socket廠，但因多數CPU Socket為集團內部ＥＭＳ所使用，主要的競爭者反而是Tyco，原本嘉澤CPU Socket應用以桌機、筆電為主，不過，近年來也開始切入伺服器領域。隨著英特爾Purley平台轉換率從四○％拉升到去年底的八○～九○％，嘉澤伺服器產品占比逐步拉升，去年伺服器占比已從上半年約二二％攀高至下半年的二六％，成為推升嘉澤去年業績大躍進的推手。（全文未完）

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