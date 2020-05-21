先探／謝金河：小心飆漲股的後座力

文／謝金河

從元月二十三日武漢封城以來，肺炎疫情已延續了近四個月，幾乎籠罩全球，世界經濟受到史無前例的巨大衝擊，金融市場也出現罕見的熔斷，股市、期油都有熔斷紀錄，這是百年一遇的巨大災難。

到目前為止，全球確診病例超過四八七萬人，死亡三二．一萬人，單是美國確診已逾一五二萬，死亡逾九萬人，而俄羅斯、巴西急起直追，成為僅次於美國的二、三名疫區，亞洲的新加坡成了重災區，確診病例高達二八七九四人，遙遙領先日本、南韓，不過歐洲各國疫情漸趨緩和，大家都在想解封、生產線重新啟動，國際上仍有疫情二次復燃的憂慮，也有很多專家擔心太早解封，可能讓疫情加重，但套一句侏羅紀公園的對話：「生命總會找到出路」，台灣已連續十三天零確診，三十三天沒有國內感染病例，假如說對抗疫情要超前部署，順時中後，下一個可能是後疫情時代的拚經濟上路。

台灣這一周正是蔡英文總統新的任期開始，這次台灣抗疫有成，經濟遭受到的破壞最少，後疫情時代，台灣應是一個經濟亮點，台股從一二一九七殺下來，最低跌到八五二三，很快彈升二五一五點，台股正好到了年線附近，這很可能是一個多空重要轉折點。

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台股彈升到年線附近

從技術面看，這次疫情撞擊金融市場，從強弱勢來看，美國股市表現最強勁，ＮＢＩ生技指數從二九四七．八五大漲到四二七三．五二，寫下歷史新高紀錄，大型科技股領軍的Nasdaq及Nasdaq 100指數都接近歷史新高，而費城半導體指數從一二三三．九七彈升到一八一五，彈幅逾四七％，這是全球彈幅最大的市場，唯一稍弱的是道瓊指數仍距年線很遠，但從低檔算來也有六千多點，彈幅逾三五％，相對來看，歐洲及東協市場這次反彈微弱，仍距年線十分遙遠。

台股在四月三十日彈升到一一○○○點以上，觸及年線後，除了上櫃指數仍能奮勇向前外，台積電陷入美中冷戰風暴，股價陷在三○○元之內，對指數推升留下負面壓力，但全球股市走到這裡也到了十字路口，一方面是基本面遭受到疫情重大破壞，接著而來的第二季經濟成績單可能慘不忍睹，而全球股市在各國大撒錢中都大漲一段，三月全球股市狂跌，四月大反彈，五月可能是一個調整格局，台股也到了關鍵的十字路口。

這次台股出現了一些結構性的巨大變化，一是外資退、內資進，今年以來外資賣超台股六三三七億元，照理說，外資那麼巨大賣壓，單是台積電就賣超逾七○萬張，往年如果是這樣，台股非暴跌崩盤不可，但這次外資淨匯出部位那麼龐大，台股卻相對抗跌，新台幣強力升值，背後是內資的班師回朝，台股行情又重回三十年前主力的時代。

這次很多防疫概念股都是想像加業績，一路衝到頂，像口罩概念股恆大從十五．四元大漲到一四九．五元，股價一口氣暴衝八七○％，每月營收都出現大成長，像四月三．一六億，比去年同期成長三六九％，首季ＥＰＳ一．四五元，四月一個月就一．六元，大家發揮無限想像空間，如果單月一．六元，乘上十二，那麼一年ＥＰＳ可能將近二○元，乘上二○倍本益比，那麼漲到三、四百元不是夢？敏成首季ＥＰＳ○．九二元，四月營收八○○四．九萬元，股價也一口氣衝向二九九．五元，今年從十三．三四元大漲了二一．四五倍，寫下資本市場罕見紀錄。

防疫概念股一路衝頂

另一個火紅的額溫槍概念股，泰博從一二一元漲到三○九元，股價一下子大漲一倍以上；而小型的熱映從十四．九五漲到一二九元，今年大漲七六二％。還有最近快篩最紅的瑞基從五五．五元衝向三一五元，股價在幾個月大漲四六七％。最近疫苗概念股很紅，高端疫苗從二七元漲到九一．一元，不禁令人想到二○一四年基亞大漲到四八六元。最近國光生技也從十六．七五元大漲到五七．五元，在五月八日一天出現二○．六五萬張的濤天巨量，現在看來這是市場人士介入的換手巨量。還有這次得到國外藥廠專利授權金挹注的合一，從十九元大漲到一二七元，中天也從十一．六五元大漲到三五．四元，這是今年在疫情肆虐下，台灣資本市場「最美麗的風景」。

台股已經很久沒有見過市場人士這麼激情合奏的樂章，這些防疫概念股都是一口氣衝到頂，但基本面仍是一條繩子，有題材也必須有基本面配合，像是生產不織布的新麗二月就大漲到三一．五元，但首季ＥＰＳ只有○．三四元，四月營收比三月少，股價又回到二二元左右。康那香往上衝一段到四四．八元，但首季ＥＰＳ只有○．三八元，四月營收也不及三月，股價衝高無力而折返；額溫槍的熱映與泰博，似乎也都見到頂，這是基本面的考驗。

基本面與技術面的調整

另一個是技術面的壓力，不管個股怎麼會衝，最後都難逃基本面與技術面的修正與調整，像當年基亞的四八六元，浩鼎的七五五元都是經典之作。這些防疫概念股，下一回合要面臨的是年線乖離的考驗，像恆大股價到一四九．五元，但年線在二七．五元，這個鴻溝是不得了的大，即使基本面再強大，也得提防年線乖離的巨大壓力；瑞基衝到三一五元，年線還在六七．六二元，四月營收已達八○八八萬，快篩試劑有無限美好的想像空間，但去年ＥＰＳ一．九元，今年首季○．三三元，股價到三○○元以上，大家必須檢視瑞基從未有配股配息的紀錄，股價噴出衝太快，一旦回檔恐怕無天險可守！恆大過去十年最好的配息是○．八元，這次因為熔噴不織布暴衝，關鍵在疫情會持續多久，口罩需求會不會一直延續下去，這個時候投資人要切記的是不要被一時的激情不斷在數字上加碼。

五三元，表現十分亮麗。最近油價漲到三二美元以上，已對塑化類股帶來十分正面的影響，油價才是全球經濟榮枯的任督二脈，油價能穩住，也代表地球上經濟活動穩住，再加上新台幣升值，台股這個回合力道也比預期強勁。（全文未完）

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