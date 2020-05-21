梨泰院人傳人蔓延破2百例！周歲宴攝影師染疫　1歲女嬰全家確診

▲ 首爾梨泰院夜店爆發群聚感染。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情在夜店群聚感染爆發後再度告急，截至今（21日）早累計201起相關個案。由仁川一名曾光顧梨泰院夜店的補習班男師開始的人傳人不斷蔓延，京畿道富川市一家3口從父母到年僅1歲的女兒都確診。

這對父母住在富川市中洞，10日在一家自助式餐廳為女兒舉辦周歲宴。而仁川市一起49歲個案光顧彌鄒忽區投幣式KTV後染疫，平時擔任計程車司機及自由攝影師，確診前便在這場周歲宴上負責拍照，因此傳染給這家人。

該名攝影師19日確診，但9日曾自仁川的家中開車到富川市上洞一家餐廳，約停留3小時；10日除了1歲女童的周歲宴以外，也曾在上洞這家餐廳拍照，隔天出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀。

仁川補習班男師染疫後傳染學生，而該名攝影師光顧染疫學生曾赴的投幣式KTV，因此確診。這對父母及女兒因攝影師感染，屬於第三代人傳人個案。

富川市當局針對這家人居住地附近進行消毒，也要求10日周歲宴67名賓客全數篩檢。另外，該名攝影師9日及17日前往拍照的2場餐宴也有60名賓客必須接受檢測。

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