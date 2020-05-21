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台股創舉！　金管會研議「中小企業板」最快年底出爐

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▲▼立法院財政委員會 金管會主委黃天牧VS前主委立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（21）日在財委會時表示，協助中小企業籌資，是今年金管會的重要目標，目前請證交所和櫃買中心研議，所推出的平台，制度、交易如何設計都要思考，預計年底提出。

立委林楚茵在財委會上質詢時表示，前金管會主委顧立雄曾提出的4大工作項目，黃天牧是否會「顧規黃隨」？還是會開創新局？

請繼續往下閱讀...

金管會主委黃天牧指出，昨天總統蔡英文在就職典禮上提到，「期許多元金融能夠促進產業發展」，研究如何幫助中小企業更容易在資本市場籌資，目前上市櫃、興櫃、創櫃板等，未來會研究中小企業在資本市場籌資標準，也是金管會今年的重要目標。

黃天牧也提及，到目前為止，無論是上市櫃、興櫃或創櫃板等，績效上可以有調整空間，由於現行創櫃板能籌資但不能交易，因為並不是公發公司，所以目前證期局規劃新方案。

黃天牧說，由於直接金融比例較低，應要暢通中小企業、新創公司在資本市場上籌資功能，而創櫃板從2013年迄今，走到一個需要突破的地方，當初是因為容易募資，因此不用公發，但又要保護投資人，就不能夠交易，但隨著證期局長張振山上任後有新想法，對於特定市場規劃要審慎，請大家多給一點時間，不僅要籌資方便，同時也要保護投資人。

金管會證期局長張振山補充，目前請證交所和櫃買中心研議，推出該平台的話，制度上要如何調整、交易上如何設計，都須進一步思考，而目前少數國家有類似的平台，包括新加坡、英國另類投資市場（AIM）等，希望將來參與的人是專業機構投資人，預計年底出來。

針對年底提出的目標，黃天牧也說，「我們要有利高的目標，但也要有配套措施」。

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