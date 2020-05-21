泰山股東會公司派穩營運　擬配發現金股利每股0.9元

▲食品大廠泰山今（21）日召開股東常會，會中通過擬配發現金股利每股0.9元。（圖／泰山提供）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠泰山今（21）日召開股東常會，會中通過擬配發現金股利每股0.9元。泰山表示，時序進入夏季，今年剛上架的「檸檬氣泡水」與「茶攤一條街」系列，每年結合不同手搖名店的嚐鮮中，開創出新藍海，今年將再與《珍煮丹》合作，全面改包裝搶市。

泰山今日假田中行政大樓教育訓練中心召開109年股東常會。會議中通過承認財報、盈餘分配、現金增資發行新股計畫變更、修訂公司章程、修訂本公司股東會議事規則、董事選舉辦法、取得或處分資產處理程序等七項議案。

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針對今年營運，泰山主管表示，消費食品事業延續去年各品牌行動策略，《泰山八寶粥》、《泰山仙草蜜》以家庭情感訴求、在地風情打造品牌認同，維持市場第一的品牌地位，並於今年起推出《泰山珍穀益》，開出無糖粥品的新路線。

業績常勝軍的氣泡水，去年《強》氣泡水引發勁爆口感話題，今年剛上架的「檸檬氣泡水」，消費者也有好顏值和爽口的正面反應，可望坐穩氣泡水市佔第一品牌。

依據財報，泰山108年度合併營業收入淨額為80餘億元，稅後淨利為5.82億元，較前一年度增加獲利1.17億元，股東會決議配發現金股利每股0.9元。

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