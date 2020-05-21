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柏瑞投信：現在布局「高收益債」　有機會一舉兩得！

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▲▼美元,美金,美鈔,錢,鈔票,存款。（示意圖／pixabay）

▲高收益債市的殖利率水準目前仍在相對較高的8%以上。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

受惠於美歐多國陸續重啟經濟活動，國際油價因沙烏地阿拉伯擴大減產而回升，加上美國聯準會（Fed）承諾維持零利率，激勵市場風險情緒，高收益債市5月以來維持走升格局。

柏瑞投信表示，5月中，Fed開始購入公司債，強力表態支撐債市流動性，已帶動高收債ETF資金近期轉為淨流入，並有助於高收益債的初級市場認購踴躍。在利差和殖利率水準都浮現投資價值的利基下，現在中長期布局高收債有機會獲得高勝率。

請繼續往下閱讀...

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，雖然Fed認為美國經濟復甦可能需要更長的時間，但不會考慮實施負利率，並已用實際行動開始買入公司債ETF，高收債的市場前景轉趨明亮，不但近期發債金額位於高檔，甚至出現超額認購的盛況。

根據彭博（Bloomberg）資料顯示，美國高收益債初級市場保持熱絡，截至5月14日的新發債金額已超過200億美元。此外，未來2年，高收益債市也都沒有大額到期的債務需要償還，違約風險和壓力都相對減輕，儘管5月的違約率小幅上升至4.7%，但主要集中能源產業，且仍低於金融海嘯時期的11%。

邱奕仁指出，高收債市從3月中下旬開始反彈，若從利差位置來看，高收益債的利差目前約8.3%，仍高於十年均值的6.7%，仍略高於2011年歐債危機（8.3%）和2015年前波油價崩盤（7.9%）時的高點，代表仍具有投資價值。

此外，高收益債市的殖利率水準目前仍在相對較高的8%以上，在全球低利率環境將維持更久的預期下，將再度受惠投資人追逐較高收益的需求。柏瑞投信表示，將持續觀察解封之後的全球疫情是否會二次爆發、中美貿易關係再度緊張之後的發展、以及全球經濟復甦的力道強弱，並須留意高收益債市仍有波動風險。

柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年8月，為境內成立最早的高收益債券基金，經過金融海嘯等多個重大風險事件的考驗，持續獲得投資人的青睞，和Lipper、《指標》和《亞洲資產管理》雜誌等多項國際大獎肯定，截至4月底的基金規模為新台幣266億元，為境內規模最大的高收益債基金。

該基金投組配置以美國高收益公司債為主，搭配新興市場高收益公司債及主權債。現階段考量目前相對利差，已開發高收益公司債將以B等級債券為主；新興市場企業債以BB等級為主，新興市場主權債，則以較高的收益性與利差收斂的空間為2大主要選券原則。

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