家族企業股利分不分？　會計師：適當分配股利4大好處

▲因為股利政策，也會引起家族企業股東間、家族成員間的衝突（圖／123RF）

記者吳靜君／台北報導

安永聯合會計師事務所會計師林志翔表示，家族企業具所有權與經營權重疊的特性，如何平衡是家族企所需重視的議題。許多個案也顯示，股利政策是檯面下引爆衝突的主因，適當地分配股利可以分散家族風險、減少成員衝突、壯大家族企業資本規模以及降低稅負成本等好處。

部分家族傾向不分配股利，林志翔指出，既然體制內外的股東想法不同、立場不同，在不影響家族氣誒中長期發展及營運資金周轉的情況下，家族企業的創辦人或掌門人必須思考如何制定家族利益及企業長期發展的股利政策，此對家族和諧及企業長青甚為重要，過去家族企業堅持盈餘保留在企業內部不分配的作法，應該調整並重新思考每年將一定比例股利分配給家族股東。至於分配股利給股東，對家族企業有四大好處：

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一，切割家族個人及企業資產以分散風險：股利分配代表家族資產與企業資產做了切割，債務風險時，可避免因為都不分配股利，導致家人和企業資產綁在一起， 瞬間失去所有。

二，平衡未參與經營者心理，並且減少衝突：未任職的股東每年都可以收到股利，通常比較不會過度專注公司的營運狀況，也能平衡體制內外股東的利益，減少與經營者發生衝突的可能。

▲透過股利分配，可以讓其他不同志向的二代、三代創業、投資有資金來源，擴大企業的觸角。（圖／pixabay）

三，可壯大家族資本規模：企業傳到第二代、第三代，家族成員對未來的發展也會志向不同，未必會想要進入家族企業工作，透過股利分配的方式，可以使家族其他成員有足夠的資金轉創業或者投資，更可讓家族企業多角化經營。

四，降低公司稅負成本；根據現行法令，如果營利事業的盈餘沒有分配者，要加徵5%的未分配盈餘稅，所以適當的股利分配，可以降低企業稅負的負擔。

林志翔表示，如果第一代創辦人還在位時，家族企業資源或者是利益分配通常是長輩說了算，缺乏明確的機制，紛爭也就容易浮上檯面，這也是多數企業沒注意到股利分配與家族紛爭有密切關係。建議家族企業可以透過公司章程，訂定適當地股利分配政策及衝突解決機制，與家族治理平台的建立，像是閉鎖性的家族控股公司、家族理事會、家族會議等，增加成員間溝通機會，聯繫感情並且進一步調和家族成員間的衝突。