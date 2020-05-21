下周油價預測出爐！汽柴油大漲至少1.3元「加油要快！」

▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，加上產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.3及1.4元；影響所及，用車人如果加滿愛車油箱，得多花65元，提醒民眾把握周末時間加油，替自己省點荷包。

油價專家表示，依據浮動油價調整機制作業原則，調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升20.4元、95無鉛汽油每公升21.9元、98無鉛汽油每公升23.9元、超級柴油每公升17.7元。

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▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者湯興漢攝）

油價專家表示，全球新冠肺炎疫情趨緩，各國擬鬆綁封城措施，國際原油價格持續走揚；累算至5月20日之7D3B週均價為 33.20美元，較上週28.23上漲4.97美元。新台幣兌美元匯率29.963較上週29.917貶值0.046。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.3及1.4元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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