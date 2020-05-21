國際奧委會主席同意：東京奧運2021年夏天無法舉辦就取消

▲國際奧會主席巴赫（Thomas Bach） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

東京奧運現已確定延至2021年7月23日至8月8日舉行。但國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）接受BBC體育頻道採訪時坦言，針對東奧若無法在2021年夏季如期舉辦將取消的說法，他能理解和接受，「奧運組織委員會不可能永遠雇用3000人至5000人，也不能讓運動員一直處於不確定的狀態。」

巴赫表示，奧運會重組作業是一項艱鉅的任務，儘管不傾向讓奧運會「閉門舉辦」，但他需要更多時間來考慮此一選項是否可行；當被問及疫苗開發是否成為奧運會舉辦條件，他說，「這完全取決於世界衛生組織（WHO）的建議。」

本屆東京奧運是歷年來首度延後舉辦的奧運。巴赫說，期盼此次的東京奧運屆時能發出全球團結的訊息，慶祝戰勝新冠病毒。

►國際奧會承諾負擔8億美元東奧延期費用！目標成為「最節省的奧運」

►遭批東奧延期決定太慢 巴赫：不能憑直覺，會毀掉運動員奧運夢

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】