晟德集團跨足美國資本市場　轉投資Windtree Therapeutics掛牌那斯達克

▲晟德集團暨玉晟生技董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



晟德（4123）子公司玉晟生技今（21）日宣布旗下轉投資公司Windtree Therapeutics, Inc.（WTI）正式在美國那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，股票代號為WINT，為晟德集團第一個成功登陸那斯達克市場的轉投資公司。

玉晟生技表示，這次IPO募資前的持股為11.09%，為WTI公司的第三大股東，並且參與擔任IPO募資的錨定投資人之一，WTI已在這次IPO完成超額募集2,000萬美金，再加上去年底完成募資2,640萬美金私募，累計已完成4,640萬美金的募資。

玉晟生技指出，WTI為一家專注發展急性肺部及心血管疾病用藥與醫療器材的公司，致力於開發尚未被滿足的重大醫療新型療法並專注於急性肺部疾病及心血管疾病領域，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，WTI日前也宣布，公司現有用於治療新生兒呼吸窘迫症的合成表面張力素KL4藥物，有機會用於治療新冠肺炎病毒引起的急性呼吸窘迫症的肺功能損傷。

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玉晟生技進一步指出，因此WTI正積極與政府組織及研究機構合作，並準備在中美兩國進行臨床試驗，期待能盡速驗證KL4用於治療肺功能損傷的新冠肺炎病患之療效，為全球防疫貢獻心力。



晟德集團暨玉晟生技董事長林榮錦表示，Windtree Therapeutics是全球呼吸道與心血管疾病新創治療的開路先鋒，專注於鎖定醫療上有迫切需求而未被滿足的市場，其核心產品已陸續取得美國FDA如孤兒藥、快速通道資格認定等特殊通行證，顯見其研發成果受到國際的認可。

林榮錦指出，晟德很高興看到Windtree Therapeutics順利在全球創新產業必爭之地-那斯達克上市，這不僅是該公司的重要里程碑，也是晟德集團從亞太推進全球資本市場佈局的重要一環，未來晟德將加速國際化進程，持續開創新局並與世界接軌。



玉晟生技說明，WTI目前在急性肺部疾病與心血管疾病方面有三項主要的臨床開發計畫，其中包含適用於急性肺部疾病的AEROSURF，以及針對心血管疾病治療的伊司他星（Istaroxime）與羅他夫辛（Rostafuroxin）。

玉晟生技補充，AEROSURF是一種結合藥物與醫療器材的系統，適用於治療缺乏表面張力素（Surfactant）而引起的新生兒呼吸窘迫症並已取得美國FDA快速通道資格認定（Fast-track designation）。

AEROSURF由WTI自有合成型表面張力素產品KL4藥物為基礎，透過WTI醫療器材的特殊的霧化傳輸技術，使接受正壓呼吸器治療的早產兒病患，能以透過非侵入性方式接受表面張力素進行治療，避免侵入性療法可能造成的併發症，目前正在Phase 2b 臨床試驗。KL4藥物已取得美國FDA與歐洲EMA的孤兒藥資格認定（Orphan drug designation），用於治療呼吸窘迫症候群。

玉晟生技分享，至於伊司他星（Istaroxime）有兩項治療適應症，用於治療急性心臟衰竭及早期心因性休克，並分別在Phase 2b及2a臨床試驗階段，而羅他夫辛（Rostafuroxin）則是針對基因型特異性高血壓的降血壓藥物，已完成Phase 2a臨床試驗。

伊司他星與羅他夫辛兩者都是新穎首創（first-in-class）的小分子藥物，具備獨特的作用機轉，可提供比傳統療法更有效、更安全及具有改革性的治療方案，預計臨床試驗完成後將進行對外授權。

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