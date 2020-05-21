高鐵擬發150億公司債自救　疫後推大學生等促銷方案穩營運

▲台灣高鐵今年預計旅運人數為6837萬人次以上。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣高鐵今（21）日召開股東常會，董事長江耀宗表示，今年以來新冠肺炎疫情造成空前衝擊，影響高鐵第一季營運表示，董事會已通過擬發行150億元無擔保普通公司債，發行期間不超過30年，主要用途為償還債務，待疫情過後也將推出各項促銷方案穩營運。

江耀宗於致詞時表示，台灣高鐵2019年在運量及營收表現上，雙雙創下史上新高，不過受到疫情衝擊，影響運量及營收表現至今，董事會通過發行公司債；依據台灣高鐵公告，此次為台灣高鐵近年來第二度發行公司債，預料發行規模將更勝去年11月的80億元。

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針對今年營運展望，江耀宗指出，高鐵將因應旅客成長，提升數位服務與購票便利性，持續推廣會員服務及旅遊產品等，今年預計旅運人數為6837萬人次以上。

▲台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／記者林敬旻攝）

後疫情時代，交通部將先支持國旅市場復甦，高鐵也依據客群屬性推出不同促銷方案，像是限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動。凡符合大學生優惠購票資格，購買5月27日至6月9日期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，單張票價滿500元，完成旅程後即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張。

另外，台灣高鐵股東會今天也舉行董監改選。依據董事提名名單，富邦、長榮、東元等五大原始發起股東均留任，而獨立董事則增至4人，新增前交通部長蔡堆為獨立董事。

依據財報，台灣高鐵今年來營運受新冠肺炎疫情影響，營收大幅縮減，四月合併營收20.34億元，年減49.83％，月減14.45％，為近十年單月新低，累計今年前四月合併營收116.34億元，較去年同期衰退26.44％。

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