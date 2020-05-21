　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

高鐵擬發150億公司債自救　疫後推大學生等促銷方案穩營運

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣高鐵今（21）日召開股東常會，進行董監改選。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高鐵今年預計旅運人數為6837萬人次以上。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣高鐵今（21）日召開股東常會，董事長江耀宗表示，今年以來新冠肺炎疫情造成空前衝擊，影響高鐵第一季營運表示，董事會已通過擬發行150億元無擔保普通公司債，發行期間不超過30年，主要用途為償還債務，待疫情過後也將推出各項促銷方案穩營運。

江耀宗於致詞時表示，台灣高鐵2019年在運量及營收表現上，雙雙創下史上新高，不過受到疫情衝擊，影響運量及營收表現至今，董事會通過發行公司債；依據台灣高鐵公告，此次為台灣高鐵近年來第二度發行公司債，預料發行規模將更勝去年11月的80億元。

請繼續往下閱讀...

針對今年營運展望，江耀宗指出，高鐵將因應旅客成長，提升數位服務與購票便利性，持續推廣會員服務及旅遊產品等，今年預計旅運人數為6837萬人次以上。

▲台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／記者林敬旻攝）

後疫情時代，交通部將先支持國旅市場復甦，高鐵也依據客群屬性推出不同促銷方案，像是限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動。凡符合大學生優惠購票資格，購買5月27日至6月9日期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，單張票價滿500元，完成旅程後即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張。

另外，台灣高鐵股東會今天也舉行董監改選。依據董事提名名單，富邦、長榮、東元等五大原始發起股東均留任，而獨立董事則增至4人，新增前交通部長蔡堆為獨立董事。

依據財報，台灣高鐵今年來營運受新冠肺炎疫情影響，營收大幅縮減，四月合併營收20.34億元，年減49.83％，月減14.45％，為近十年單月新低，累計今年前四月合併營收116.34億元，較去年同期衰退26.44％。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
LIVE／無法連14天「+0」？指揮中心記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　目標華人最佳茶飲創業平台

再生能源投資挹注　前四月外資對台投資逆勢成長近五成

台美合作新局曾銘宗問「近期能不能加入CPTPP？」經濟部回應了

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應「面帶微笑這樣說」

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

沈榮津續任經長拚振興　高雄打造智造新基地「估增118億產值」

雨彈襲擊一波波　水利署：桃園已達一級淹水警戒

嘉義、雲林嚴防淹水　經濟部祭利器「游泳池水量2分半鐘內抽完」

豪雨特報雨彈來襲！雲林、台南發佈一級淹水警戒

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

黃國昌臉書發公開信向大同外資股東喊話　誓言將公司拉回正軌

OPEC秘書長：油市對減產反應良好　將在6月開會評估協議

台股站上11000點大關！台積電、大立光漲逾1%　激勵指數收漲百點

台泥DAKA紀實影片「一起做更好的事」首映　紀錄花蓮和平美景

快訊／水利署示警　高雄市仁武區達一級淹水警戒

台股創舉！　金管會研議「中小企業板」最快年底出爐

泰山股東會公司派穩營運　擬配發現金股利每股0.9元

家族企業股利分不分？　會計師：適當分配股利4大好處

壽險海外投資比重高成一大地雷　黃天牧盼給緩衝時間調整

新冠肺炎疫情衝擊國內景氣　台水紓困懶人包主動減免水費挺企業

馬鳴山鎮安宮頒發百萬獎助學金　600名東勢鄉、褒忠鄉學子受惠 

疫情趨緩畢業季到！北市畢典辦理指引　最快明宣布詳細規劃

敦睦艦隊抗體檢驗　陳時中揭「8人未確診卻驗出抗體」列極可能病例

整脊師搭上辣人妻！求裸照「檢視身材」狂撩：濕了沒…老公聽「先做再說」崩潰

狀元Zion若不打NBA想當喜劇演員　曝菜鳥季「最驚訝」的事

超前部屬防疫旅遊市場！台東3天2夜「全包式行程」4999元起

陳時中點頭了！畢業典禮可以辦　家長屬「非特定人數」需控管

全球確診破500萬、32萬人亡！　南美洲疫情飆升…巴西27萬人染新冠肺炎

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

和碩將發6萬張「限制型股票」！童子賢曝光獎勵條件

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

下周油價預測出爐！汽柴油大漲至少1.3元「加油要快！」

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

獨／友訊獨董關鍵對話內容曝光　馮忠鵬遭爆料「額外收取報酬」達百萬元

總統紀念酒超人氣　啤酒日銷9000罐

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　雅茗-KY打什麼算盤?

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

更多熱門

相關新聞

國台辦酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

國台辦酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

新冠肺炎肆虐全球，台灣在嚴格防疫之下，疫情日漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶領的防疫團隊也紅到國際，但國台辦昨（20）日晚間卻在微博批評陳時中「防疫不專業，是隱匿疫情的一把好手。」對此陳時中今大笑回應「台灣當然是公開透明的，不是我要隱匿就可以隱匿。」

德丙有3人疑似確診正接受隔離

德丙有3人疑似確診正接受隔離

防疫旅遊都跟團⋯專家曝示範缺失

防疫旅遊都跟團⋯專家曝示範缺失

英超瓦特福後衛離奇確診

英超瓦特福後衛離奇確診

NBA預計6月宣布復賽！開打時間曝光

NBA預計6月宣布復賽！開打時間曝光

關鍵字：

新冠肺炎台灣高鐵股東會江耀宗

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面