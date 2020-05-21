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貿協改變行銷策略　舉辦逾百場線上拓銷團成功取得商機

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▲▼線上拓銷團活動現場辦理情形。（圖／貿協提供）

▲線上拓銷團活動現場辦理情形。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

新冠病毒肺炎疫情中斷全球商務運行，全球貿易活動幾乎窒息。為持續推動商務運行，外貿協會在日前首創數位零接觸服務線上拓銷團，協助臺灣企業在困難的經貿環境中爭取訂單，共計12家來自機械、美妝、食品、汽車零配件、五金及醫療等產業的臺灣企業，與超過70位泰國及菲律賓買主進行超過100場線上視訊洽談，推銷臺灣優質產品，爭取商機。

貿協表示，全球主要經濟體部分受到疫情影響而封城，造成商業活動停滯、經濟成長恐停滯不前，為了協助臺灣企業在疫情當下仍能推廣臺灣優質產品，外貿協會首創線上拓銷團，整合貿協總部、海外臺貿中心、臺灣廠商、買主、翻譯人員五方人馬，邀請臺灣企業及國外買主透過數位技術共同在線上洽談，包含泰國汽車零件製造商VMT Engineering、Thaiges Co., Ltd.及OHTA Precision，以及菲律賓汽配零售批發商D-Group Systems Integrator, Inc.、Cebu Overseas Hardware Co., Inc.，以及Davao Supreme Motors and Repair等都上線參與。

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此外，貿協也說，因疫情衝擊，許多廠商不得不提前轉型或是尋找新形態的開發模式，像是參與本次活動的製麵機械大廠國倉機械表示因為受到疫情影響，相關大型展覽都取消，希望藉著貿協推出的新方案嘗試新的拓銷方式。

達固扣件表示，原有的國外買主因封城關係導致聯繫不易，認為貿協能及時為廠商提出創新拓銷模式，對於開發新客戶相當有助益。而檢驗試劑起家的台灣尖端則表示，線上拓銷團所提供的免費加值服務，買主可以透過線上展覽及影片專區更加瞭解企業及產品，更有助於吸引潛在買主參與洽談。對於貿協能夠因應時勢，快速調整拓銷海外市場的作法的創新安排，首度參與的廠商皆表示肯定，同時也表達有意願持續參與這類創新的拓銷活動。

國貿局與外貿協會將持續推動零接觸線上拓銷團，將於6月初辦理印度線上拓銷團及9月帶領廠商開拓日本消費產品市場，以協助業者在疫情期間突破重圍，拓銷海外不停歇。

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