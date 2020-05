貿協改變行銷策略　舉辦逾百場線上拓銷團成功取得商機

▲線上拓銷團活動現場辦理情形。(圖/貿協提供)

記者余弦妙/台北報導

新冠病毒肺炎疫情中斷全球商務運行,全球貿易活動幾乎窒息。為持續推動商務運行,外貿協會在日前首創數位零接觸服務線上拓銷團,協助臺灣企業在困難的經貿環境中爭取訂單,共計12家來自機械、美妝、食品、汽車零配件、五金及醫療等產業的臺灣企業,與超過70位泰國及菲律賓買主進行超過100場線上視訊洽談,推銷臺灣優質產品,爭取商機。

貿協表示,全球主要經濟體部分受到疫情影響而封城,造成商業活動停滯、經濟成長恐停滯不前,為了協助臺灣企業在疫情當下仍能推廣臺灣優質產品,外貿協會首創線上拓銷團,整合貿協總部、海外臺貿中心、臺灣廠商、買主、翻譯人員五方人馬,邀請臺灣企業及國外買主透過數位技術共同在線上洽談,包含泰國汽車零件製造商VMT Engineering、Thaiges Co., Ltd.及OHTA Precision,以及菲律賓汽配零售批發商D-Group Systems Integrator, Inc.、Cebu Overseas Hardware Co., Inc.,以及Davao Supreme Motors and Repair等都上線參與。

此外,貿協也說,因疫情衝擊,許多廠商不得不提前轉型或是尋找新形態的開發模式,像是參與本次活動的製麵機械大廠國倉機械表示因為受到疫情影響,相關大型展覽都取消,希望藉著貿協推出的新方案嘗試新的拓銷方式。

達固扣件表示,原有的國外買主因封城關係導致聯繫不易,認為貿協能及時為廠商提出創新拓銷模式,對於開發新客戶相當有助益。而檢驗試劑起家的台灣尖端則表示,線上拓銷團所提供的免費加值服務,買主可以透過線上展覽及影片專區更加瞭解企業及產品,更有助於吸引潛在買主參與洽談。對於貿協能夠因應時勢,快速調整拓銷海外市場的作法的創新安排,首度參與的廠商皆表示肯定,同時也表達有意願持續參與這類創新的拓銷活動。

國貿局與外貿協會將持續推動零接觸線上拓銷團,將於6月初辦理印度線上拓銷團及9月帶領廠商開拓日本消費產品市場,以協助業者在疫情期間突破重圍,拓銷海外不停歇。

