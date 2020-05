20年最強氣旋安芬奪14命！毀千棟住房暗夜火花連爆　官員嘆：災情比疫情還慘

▲安芬是自1999年超級氣旋奧迪夏以來,孟加拉灣最猛烈的風暴之一。(圖/路透,下同)

超級氣旋安芬(Amphan)侵襲印度與孟加拉,挾帶強風暴雨登陸加爾各答周邊地區,最高風速達每小時185公里,不但吹翻大型貨車,也重創孟加拉邊境數千棟臨時住所,外傳至少有14人死於這場風災。印度官員20日晚間表示,安芬帶來的影響比新冠肺炎疫情還嚴重。

綜合印度斯坦時報、NDTV等外媒報導,安芬是近年襲擊孟加拉灣最猛烈的風暴之一,印度西孟加拉邦首當其衝,首府加爾各答災情頻傳,強風掀翻多輛汽車,街道被洪水淹沒,樹木、電線桿接連倒下,部分地區無電可用,陷入一片漆黑。此外,加爾各答機場也受到波及,停機坪、跑道、飛機庫都被洪水淹沒。

根據推特流傳的畫面,不但有建物屋頂被吹飛,西孟加拉邦一棟白色小屋也被強風吹垮,加爾各答一處社區的電力變壓裝置也因惡劣天氣爆出陣陣火花。

