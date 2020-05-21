「該管就管，不該管就不要管」！　黃天牧提金融三業施政重點、未來2挑戰

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會新任主委黃天牧今（21）日在立法院財委會上表示，「穩定金融，協助金融產業發展」，也就是金融業需在穩定的基礎下，先求穩定、再求發展，也會注意金融業競爭力，「該管就管，不該管就不要管」，但業者要遵循國際規範，同時也提出對銀行、證券、保險業的施政重點。

立委曾銘宗今天在質詢時表示，新任主委對於未來施政願景，用一句話來說明？金管會主委黃天牧指出，「穩定金融，協助金融產業發展」。

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曾銘宗又問，銀行、保險、證券業施政重點為何，以及落實未來的施政願景？黃天牧表示，首先在銀行業方面，今年財管方案預計年底上路，而OBU境內企業做外幣授信業務、開放銀行、純網銀也將在年底前陸續上路，電支電票條例修正案將送大院審查。

▲立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

另在證券業則是直接金融占比10%，與國際相較偏低，尤其是中小企業透過資本市場籌資，也將會推出新做法，其次為公司治理將屆期，將會提出未來3年方案，最後是零股交易，對於年輕人有助益，可望落實普惠金融。

至於保險業部分，黃天牧說，首先是清償能力如何接軌國際，讓保險業強化經營韌性，再者是保險商品如何兼顧保障，讓保險業發揮社會責任，照顧弱勢民眾。

曾銘宗也提及，新任主委對業務相當熟悉，未來施政上將會面臨哪些挑戰？黃天牧對此指出，總統蔡英文就職時有提到，現在有空前挑戰和絕佳機會，這次在疫情後，國際政經情勢更加變幻莫測，「低利率環境是我們要面對，資安威脅也是我們要面對」，都是金融監理上要注意的所在，強調疫情後的國際政經，未來變幻莫測，必須要超前部署。

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