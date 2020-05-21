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大同經營權之爭白熱化！董事人選全出爐、市場派提案遭封殺　早盤股價跌0.24%

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▲▼大同股東會,大同公司。（圖／記者李毓康攝）

▲ 大同股東會競爭白熱化，兩大陣營董事、獨董提名名單出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

百年企業大同（2371）多年來經營不善導致股東不滿，今年股東會再次上演市場派大戰公司派戲碼，公司派於昨日董事會決定董事與獨董提名名單，正式與市場派對上，今日股價以平盤20.6元開出。截至上午9點30分，大同股價為20.55元、下跌0.24%。

大同公司昨（20）日董事會通過董事與獨董提名名單，董事提名包括大同董事長林郭文艷、大同財務長彭文傑、原獨董蘇鵬飛、平安恩慈國際法律事務所所長陳守煌、廣運聯合會計事務所執業會計師蔡勝文，以及大同大學法人代表人張益華等人。獨立董事3席提名方面，則有具法學方面深厚學養的原獨董劉宗德，謝穎昇以及羅清泉。

請繼續往下閱讀...

先前市場派已推出7位董事候選人、3位獨董候選人。市場派三圓建設董事長王光祥提名獨立董事包括前立委黃國昌、會計師呂惠民、律師李勝琛；一般董事包括王光祥、競殿投資股份有限公司代表人林文淵、競殿投資股份有限公司代表人巫鑫、北碁投資有限公司代表人葉曉甄、寶佳集團旗下築禾建設董事長黃劍輝、太平洋建設董事長柳逸義等。另外，欣同投資顧問有限公司則提名林宏信為董事候選人。

如今公司派也足額推選，兩大陣營呈現13名候選人爭6席董事、6名候選人爭3席獨董的競爭局面。

另一方面，大同董事會昨日通過三提案，皆為公司派之提案，分別為「制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則」、「董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資」以及「確認本公司106年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案通過，本公司董事會應據以執行」。

市場派共有五項提案，其中兩案通過，但以不符合公司法第172條之1規定，未列入議案報告。另外三案包含要求每股配發0.1元現金股利、要求投資廠房土地設定上限，並要大同公司向董事長林郭文艷涉嫌財報不實求償等，未獲董事會通過。

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