她工廠內宮縮痛苦「蹲馬桶直接產子」　起身後殘忍處理…冷看溺斃嬰屍

▲女子生完孩子之後，竟將新生兒溺死在馬桶內。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國密蘇里州一間食品工廠發生一起女子廁所生產案件，該名女子在廁所分娩之後，竟將男嬰直接浸泡在馬桶中，導致嬰兒遭到溺死，警方接獲報案之後，趕緊與醫護人員前往，抵達案發現場後卻發現，新生兒已經泡在馬桶水中失去生命跡象。

根據《太陽報》報導，28歲的坎班巴（Makuya Stephanie Kambamba）當時在一間食品加工廠的廁所內生下一名男嬰，生產結束之後也未給予新生兒妥善的照顧並送醫，直到目擊者發現才連忙報警。警方抵達時，發現男嬰面朝下的在馬桶內，立刻將嬰兒送往醫院急救。

坎班巴表示，因為宮縮的關係當下根本無法對外求救，只能讓自己在馬桶上直接分娩。但調查人員發現，坎班巴在生產後的30分鐘，並沒有告知工廠護理師，直到30分後才通報自己剛剛生產，但嬰兒卻已經出現溺水的狀況。

該名男嬰被送往醫院後，經過急救仍不治身亡，當地警方隨即將坎班巴逮捕，並指控她對嬰兒進行一級、二級謀殺、虐待兒童致死罪。醫院方面則證實，男嬰確實是因為溺斃窒息而死。全案仍須經過詳細調查與模擬後再進行開庭。

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