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連續2女失蹤和他有關！昔摔角新星「暴力前科」遭挖出：仍有44女失聯

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▲▼崔信鐘過往照片被網友公開。（圖／翻攝自Youtube@kimwontv김원）

▲崔信鐘過往照片被網友公開，可觀察其熱愛摔角運動。（圖／翻攝自Youtube@kimwontv김원）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方20日決定公開4月中旬時涉嫌連續殺害2名女性、棄屍荒野的31歲男子崔信鐘（최신종，音譯）身份，他求學時是全羅北道一帶知名的優秀韓式摔角選手，如今卻犯下全州、釜山女性失蹤殺人案，一年內在聊天軟體上邂逅的對象中仍有44人失聯，而他過去也曾犯下綁架、性侵女友以及竊盜等前科，親友得知消息後大嘆「根本不意外！」

全北地方警察廳20日下午2時聯合3名警察、律師、大學教授等召開審議委員會，表示因崔信鐘違反「性暴力犯罪處罰特別法」，依據第25條之規定，警方可對大眾公開其姓名、臉部特徵、年齡、性別等資訊。

▲▼31歲崔信鐘短短4天內殺害2名女性。（圖／全北地方警察廳提供）

▲31歲崔信鐘短短4天內殺害2名女性。（圖／全北地方警察廳提供）

4月中旬全州、釜山分別傳出女性失蹤。據悉，來自全州的33歲女子（以下稱全州女）是崔信鐘妻子熟識多年的閨蜜，和崔信鐘本身也有交情，3人住同一社區。警方在全州女失蹤後，發現她和崔信鐘兩人的存款帳戶間有金錢流動紀錄，9天後在全羅北道鎮安郡、任實郡交界河邊發現全州女的屍體，原本死不承認的崔信鐘才向警方坦承犯案。

崔信鐘經營一間月收達7、800萬韓元的快遞公司，卻因沉迷賭博欠下數千萬韓元賭債，4月14日晚間崔信鐘約見全州女，想向她開口借錢週轉，卻被以待業中、無固定收入為由婉拒，氣急敗壞下將其載往全州孝子公園公墓附近痛毆（部分韓媒報導為性侵），在全州女痛哭求饒下仍將之勒斃、棄屍，不僅利用指紋盜領48萬韓元，更拔下屍體手腕上價值300萬韓元的金手鐲，贈送給妻子，冷血行徑令人搖頭。

►前情提要：警察突進門偵訊！　南韓妻才知「定情金手鐲」是老公從閨蜜屍身拔下的

▲▼南韓全州孝子公園公墓（圖／翻攝自Naver地圖街景）

▲崔信鐘將妻子閨蜜載往全州孝子公園公墓前勒斃。（圖／翻攝自Naver地圖街景）

4天後，即4月18日，崔信鐘在交友軟體上約29歲的釜山女子（以下稱釜山女）見面，釜山女獨自一人搭乘客運至全州赴約，兩人走至韓屋村附近會面後，釜山女旋即失聯。後來警方調閱監視器發現，崔信鐘在車上狠狠勒著釜山女，而之後果然在崔信鐘的車上發現釜山女的頭髮、隨身物品。

據悉，崔信鐘生於1989年，國小時便就讀體育班，自幼夢想成為韓式摔角選手，2002年代表學校出戰全國少年體育競賽，不僅囊括3種量級獎項，團體賽中更帶領學校獲得優勝，同年獲頒全北體育獎，隔年更獲頒大韓體育會最優秀選手獎，就讀國中後在全羅北道摔角大會上獲得優勝、聲名遠播，看似前途似錦，不料高中時卻突然退出運動生涯，相關人士推測，應該是品行出現瑕疵，才被摔角社團辭退。

根據《中央日報》，2012年4月9日，崔信鐘因交往2年的女友提出分手，憤而將之載往高速公路休息站性侵、監禁，並以事先準備好的凶器作勢砍殺、威脅，遭判3年有期徒刑、5年緩刑；2015年8月3日，為償還賭債，在全羅北道金堤市一處超市竊走2100萬韓元，判6個月有期徒刑。

警方21日表示，崔信鐘去年在交友軟體上曾與1148名女性對話，如今發現仍有44人和警方失聯，目前正調查她們的失蹤是否與崔信鐘有關。

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