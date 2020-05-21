17歲少女河邊戲水遭5m兇鱷撕扯　屍體「竟完全無咬痕」…真相反讓人心疼！

▲印尼巨鱷獵捕17歲少女，少女屍體竟完整。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼一名17歲少女日前與朋友到游泳，未料卻突然消失，一群朋友在河邊尋找許久卻沒有結果，最後只好報警處理，直到搜救隊經過5個小時之後，發現了少女的屍體，意外發現她竟是因為遭到一隻「老年鱷魚」獵食，但因為鱷魚已經沒有牙齒，所以少女是被拖入河底活活淹死。

根據英國《太陽報》報導，17歲的蘇萊曼（Devi Binti Sulaiman）10日下午與朋友到河邊戲水，期間卻突然被鱷魚攻擊，同行朋友試圖想要找尋，但卻也不敢接近，最後選擇求救。搜救隊花了5個小時，並與村民合作，終於找到蘇萊曼的屍體，但眾人卻意外發現，被鱷魚攻擊的她，屍體竟完好。

蘇萊曼的屍體在離戲水處約50公尺外找到，因為受到鱷魚攻擊，眾人擔心遺體會支離破碎，沒想到蘇萊曼的遺體找到時竟相當完整，除了鼻子、嘴巴、手掌有血之外，也沒有任何的咬痕，當時立刻將蘇萊曼送醫，但仍急救不治。

當局與村民在14日時，以雞肉作為誘餌，終於成功捕獲這隻5公尺長的「兇鱷」，卻發現原來該條鱷魚的牙齒已經脫落，推斷可能是因為年紀大或是生病的關係，因此認為蘇萊曼的死因並非遭到咬死，而是被拖入河底溺死。目前該條鱷魚已經被送到保護區安置，避免在人類出沒的地方再傷人。

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