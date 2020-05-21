狠打臉川普！美婦服用「奎寧」19年仍染新冠　醫無奈搖頭：沒人說有療效

▲抗瘧疾藥物「奎寧」（hydroxychloroquine）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普聲稱抗瘧疾藥物「奎寧」可以治療、預防新冠肺炎，此一說法引來各界質疑。而一名服用奎寧治療狼瘡的婦人更出面打臉川普，直接表示她服用超過19年，在聽了川普的話之後，便安心出門購物，沒想到卻因此染上新冠肺炎。

美國威斯康辛的金小姐（Kim）表示，她服用「奎寧」（hydroxychloroquine）治療狼瘡（lupus）已經超過19年，當聽到川普說這款藥物可以預防新冠肺炎後，她便安心離開家門去購物，沒想到竟然因此感染了新冠肺炎。

金小姐說，她的病情已經惡化到呼吸困難的地步，「當醫生告訴我確診結果時，我就像被判了死刑一樣。」金小姐向急診室醫生表示，她有在服用奎寧，怎麼還會得新冠肺炎；結果醫生僅告訴她，「從來沒人說過這是治療的方法，或是這能保證你的安全。」

金小姐住院7天後，目前仍在家中休養，她對於川普還在鼓吹這款藥物有療效感到非常生氣。她希望能夠向正在服用這些藥物的人發出警告，因為這款藥物不會對人體產生保護作用，不能預防任何疾病。

川普20日在內閣會議時證實，他預計在未來1、2天內結束奎寧的療程。川普日前表示，他已經連續服用奎寧約10天，藉此預防感染新冠肺炎，「我不會因此受傷，它已經存在40年了。治療瘧疾、全身性紅斑性狼瘡還有其他疾病。我服用，前線工作人員服用，很多醫生也在服用。」

食品藥品監督管理局（FDA）則警告，只建議在臨床試驗或謹慎醫療監督之下，才能把此藥物用來治療住院患者，「奎寧並未被證實能夠治療新冠肺炎，它還可能導致心律失常。」

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