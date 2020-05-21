美祭新法案限制中國企業　「連3年未審查+國有企業」暫停上市

▲《外國公司問責法案》將加強對外國企業在美國上市的審查。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國參議院20日通過《外國公司問責法案》，加強對外國企業在美國證券交易所掛牌交易的資格審查。法案不僅要求外國企業必須遵守美國審計標準，也須證明該企業不屬於國有。儘管法案適用於所有外國企業，但外界仍認為，此法是針對中國企業而來。

由路易斯安那州共和黨參議員肯尼迪（John Kennedy）和民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）共同發起的《外國公司問責法案》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）規定，若任何企業連續3年未接受「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board）審查，就必須暫停在美證券交易所掛牌交易；這些企業還必須證明，自身並不隸屬外國政府，或由政府持有多數股權。

儘管這項法案適用於所有外國企業，但外界普遍認為法案是針對中國企業而來，中國電商龍頭阿里巴巴在相關消息傳出後，美國股價下跌了2％以上。

美國證券交易委員會主席克萊頓（Jay Clayton）曾表示，與美國企業相比，包含中國在內等新興市場因為資訊不透明，造成很大的投資風險。曾任白宮國家經濟委員會副主任的威廉斯（Clete Willems）也說，「希望這是對中國的一記警鐘，提醒中國要與世界其他國家保持一致，允許企業審計的透明度。」

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