獨／友訊獨董關鍵對話內容曝光　馮忠鵬遭爆料「額外收取報酬」達百萬元

▲友訊獨董馮忠鵬。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）經營權之爭持續延燒，獨立董事馮忠鵬今（20）日遭爆料透過配偶「額外收取報酬」，並曝光關鍵對話內容、相關簽收單據等，指出馮忠鵬擔任獨董期間與太太共收取「額外報酬」達百餘萬元，而這也將成為友訊公司派解任獨董職務的關鍵所在。對此，馮忠鵬委任律師宋重和表示，針對爆料者不實指控將會採取法律途徑提告。

根據爆料人士提供的對話內容，本月初遭到友訊董事會解任的獨立董事馮忠鵬，曾在2019年3月間與友訊董事長胡雪對話提到「上了公司治理課得到啟發，避免關係牽扯被詬病，顧問報酬用太太報稅較妥當」，並出示相關領款支票、簽收單據等，證實從2016年4月起到2020年3月初為止，馮忠鵬與太太共收取「額外報酬」達百餘萬元。

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▲友訊獨董馮忠鵬關鍵對話內容曝光。（圖／讀者提供）

依照友訊5月5日董事會後發出的重訊內容，以「向本公司或及關係企業公司取得報酬等情事」為由解任獨董，並在隨後的聲明中提及，因取得相關事證，證明獨董馮忠鵬等在選任前2年及任期中，有向公司或關係企業取得報酬等情事，違反公開發行公司獨董設置及應遵循事項辦法的獨立性，而依法應當然解任，並即生解任效力。

馮忠鵬立即在5月6日召開記者會，出示自己的扣繳憑單，強調「擔任獨董的5年時間，僅近2年有收取每月7萬元的薪資報酬，沒有其他不明報酬，並因董事會的指控讓個人名譽掃地，因此要求公司派拿出證據，詳述取得報酬的對象、原因、時間、金額，所以強調解任一事不成立。」

現在關鍵對話內容曝光，馮忠鵬委任律師宋重和表示，針對爆料者的不實指控將會採取法律途徑提告，若是媒體沒有善盡查證責任而報導，也會採取法律行動，並希望有任何證據可以交由法院處理，而不是透過爆料的方式來影響6月1日的臨時股東會。

▲友訊獨董馮忠鵬遭爆料「額外收取報酬」的簽收單據。（圖／翻攝讀者提供）

法界人士表示，根據《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》的獨董相關規定，今年1月15日修法後，新增在公司支付的薪酬之外，可為公司或關係企業提供審計或最近2年取得與商務、法務、財務、會計等相關報酬，額度限制50萬元以內，但在此之前是不得額外收取報酬，而且配偶也包括在內。

法界人士舉例來說，2019年即有一家上市公司的獨董，因遭檢舉接受公司聘請擔任「醫事顧問」，每月薪酬5萬元，外加出差時每日5千～1萬元的出差費，而遭質疑違反獨董的獨立性，最後自己請辭獨董職務。

回到友訊經營權之爭，原本是獨董馮忠鵬、鍾祥鳳結合市場派台鋼集團發起6月1日的股東臨時會，目的就是為了解任友訊董事長胡雪，不過馮忠鵬、鍾祥鳳月初遭公司以「額外收取報酬」涉嫌利害關係違反獨立性等相關法規予以解任，現在關鍵事證曝光更是為經營權之爭投下震撼彈。

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