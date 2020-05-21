載兩兒外出「撞到2995萬現金」！　媽當垃圾撿回家一開嚇傻

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記者黃翊婷／綜合報導

住在美國維吉尼亞州的女子尚茲，上週六（16日）與家人開車外出兜風，途中撞到一個裝滿東西的袋子，撿起來檢查，赫然發現裡面裝著現金100萬美元（約新台幣2995萬元），嚇得趕忙報警。原來，這筆錢是某郵政公司在運送過程不慎弄丟的，尚茲得知真相後也謙虛表示，她與家人只是做了正確的事，「因為這些錢不屬於我們。」

▲尚茲沒想到有一天會在路上撞到百萬美元現金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據美國《CBS》報導，尚茲（Emily Schantz）回憶，16日當天與兩個兒子、丈夫開車外出，卻在一條寬闊的道路上撞到一包東西，起初以為是掉落的垃圾，於是先撿起來放到後車廂，以免其他用路人也撞到，後來回家仔細檢查，發現袋子裡有數包塑膠袋，上頭寫著「現金金庫」，好奇繼續打開塑膠袋，就看到好幾疊鈔票。

尚茲與家人嚇了一大跳，連忙報案聯絡相關單位協助。經過警方初步調查，這筆錢總金額為100萬美元，是某郵政公司運往銀行途中不慎掉落的，其他細節目前仍在調查當中。

消息傳開後，尚茲一家人的誠實行為獲得警方以及民眾讚賞，但尚茲謙虛表示，他們只是做了正確的事情，並將這筆鉅款歸還給失主，「因為它不屬於我們。」