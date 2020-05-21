土耳其破15萬確診！　土航宣布：國內及國際航線延至6月復飛





▲土耳其疫情肆虐，土航宣布延長停飛期限。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉20日專電

土耳其航空公司今晚宣布，國際和國內航線分別延長停飛至6月10日和6月4日。土耳其航空公司（Turkish Airlines）上一次更新停航訊息時原定國際、國內航線都將停航至5月28日。

土航今晚在聲明中指出：「依照有關當局的決定，以及針對蔓延全球的2019冠狀病毒疾病為了您的健康起見而採行的措施，我們的所有國際航班停飛至6月10日，所有國內航班停飛至6月4日。」

土耳其於3月11日通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於3月27日宣布所有國際航班停飛。土航伊斯坦堡往返台北航線已自3月18日起停飛。

廉價航空飛馬航空公司（Pegasus Airlines）日前已將國際航班延長停飛至6月14日，今天則表示，國內航班將延長停飛至6月3日。兩家航空公司都已數次延長停飛，恢復航班的確切時間暫時無法完全確定。

土航本月稍早曾規劃於6月先復飛19個國家，於7、8月逐步增加恢復國際航線；並規劃於6月先恢復6成國內航班，7、8月再增加恢復航點。

航空業是受到新冠肺炎疫情衝擊最嚴重的產業。土航今年前3個月載客量年減近20%，從去年同期的1670萬人次降為1340萬人次。