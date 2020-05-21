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美猛男護士跑趴中鏢！抗疫57天最慘「裝呼吸器度過」　出院暴瘦23公斤

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▲▼美貪玩男護士疫情下參加派對　患病後暴瘦50磅。（圖／翻攝自Instagram「thebearded_nurse」）

▲舒瓦茲（Mike Schultz）抗疫57天，暴瘦近23公斤。（圖／翻攝自Instagram「thebearded_nurse」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國舊金山男護士舒瓦茲（Mike Schultz），平日身材健壯充滿雄風的他，卻在2個月前參加完一場派對後染上新冠肺炎，經過超過6周的治療後終於出院。他在擁有3萬名粉絲追蹤的Instagram帳號上PO出的最新照片，整個人就像氣球消風，瘦得變紙片人。

美國疫情於3月爆發，至今超過8周，而舒瓦茲向美媒「BuzzFeed」表示，起初認為自己不過才43歲，並不是新冠病毒的高風險族群，因此他就像是美國其他許多城市的人，還是照常跑趴玩樂。他3月初到邁阿密南灘參加「冬天派對節」（Winter Party Festival），回來後就開始出現新冠肺炎的症狀。

舒瓦茲於3月10日結束跑趴行程，隔天世界衛生組織（WHO）宣布全球疫情大流行。他從東岸的邁阿密回到西岸舊金山的家中，並開始感到身體不適；跑趴結束的第4天，他帶著微恙的身體再飛到東岸的波士頓，打算在那裡和他29歲的DJ男友哈布雷魏特（Hebblethwaite），一起度過居家禁足的時間。

▲▼美貪玩男護士疫情下參加派對　患病後暴瘦50磅。（圖／翻攝自Instagram「thebearded_nurse」）

▲熱愛健身和打赤膊的舒瓦茲，常在網路秀出養眼照。（圖／翻攝自Instagram「thebearded_nurse」）

3月16日，舒瓦茲進了醫院，出現高燒、肺部積液體的情況；他形容自己當時的狀況非常孱弱，連智慧型手機都重到舉不起來，雙手顫抖到字也打不好。情況急轉直下，他被送往大型醫院接受插管及呼吸器治療，歷時4周半，原本190磅（86公斤）的體重，出院後只剩140磅（63.5公斤）。

舒瓦茲是冬天派對節中鏢的38人之一，他在醫院待了大約57天，逐漸康復後才得以出院返回男友家中，並在Instagram上PO出自己的染疫對比照。儘管熬過了一場生命之役，出院後還得面對酸民留言的冷嘲熱諷，他說自己試著不在意，「那些負面的東西困擾著我，但也沒有太嚴重，因為我收到好多正能量的回饋。」

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