全球增10.6萬病患單日新高！俄羅斯破30萬確診　巴西27萬人中鏢「緊追在後」

▲巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）疫情嚴重，拉美國家確診病例紛紛暴增。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間21日上午5點30分，全球累計496萬9133例確診、32萬6464死。美國染疫人數將達155萬；俄羅斯則以突破30萬大關，和美國成為全球唯二破30萬確診數的國家；「急起直追」的巴西，確診數以驚人速度膨脹至27萬例，總統波索納洛（Jair Bolsonar）放任的防疫態度是原因之一。

根據WHO秘書長譚德塞周三（20日）指出，全球過去24小時新增10.6萬起病例，是疫情爆發以來單日新增最多的一天，儘管許多富庶國家已經準備慢慢逐步開放，但許多中低收入的貧窮國家才正面臨疫情肆虐的恐怖挑戰，這讓WHO相當憂心。

美國累計154萬8646例確診、9萬3163死，較前一日暴增2萬5112例確診、1593死，累計病癒人數29萬4312例，總篩檢人數1264萬7791人。

俄羅斯方面，累計30萬8705例、2972死，較前一日增加8764例確診、135死，病例大量集中在首都莫斯科。

▲俄羅斯聯邦緊急情況部（Emergencies Ministry）職員，在莫斯科火車站進行消毒。（圖／路透）

巴西累計27萬1628例確診、1萬7971死，較前一日增加9083例確診、131死。總統波索納洛在大流行初期曾輕蔑這款超級病毒，稱其引起的疫情不過是「小感冒」；日前又因腫瘤學家出身的衛生部長，不同意將抗瘧疾藥物氯喹（chloroquine）列為新冠肺炎用藥，而施壓迫其辭退，換上軍系出身的帕茲威洛（ Eduardo Pazuello），做為他任內第三任衛生部長。帕茲威洛同意將氯喹列入用藥，儘管該藥物對新冠病毒的效果仍有爭議。

西班牙方面，累計23萬2555例確診、2萬7888死；衛生部周三（20日）宣布，過去24小時新增95例，較前一日的83例略增。義大利方面，累計22萬7364例確診、3萬2330死；民防保護局通報，過去24小時新增161死，與昨天數字相近，新增病例降至665例。

義大利交通部長米凱利（Paola De Micheli）告訴國會議員，「機場從6月3日開始開放是有可能的，到時會重新允許區域及國際旅客轉乘。」