美眾議員致函川普　籲將台參與納入世衛改革指標

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

在美國總統川普去函世衛要求改革後，美國聯邦眾議員致函川普表示，台灣未能獲邀出席世衛大會是中國對世衛的不當影響，呼籲將台灣參與世衛也納入美國衡量世衛改革成功指標。

川普18日致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指出世衛必須展現出對中國的獨立性，並要求世衛必須在30天內進行實質重大改革，否則他將把暫時凍結提供給世衛的資金轉為永久凍結，並重新考慮美國的會員資格。

對於川普政府提出改革世衛組織要求，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、外交委員會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）、眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）19日聯合致函川普，呼籲將台灣參與世衛，納入美國衡量世衛改革成功與否的指標。

信函首先表達對川普給譚德塞信函內容的高度認同，認為信函正確點出中國共產黨對世衛的不當影響。議員也指出，世衛未能邀請台灣參與今年的世界衛生大會（WHA），是中共不當影響的進一步證明。

信函也贊同川普所言，中共未及時向全球提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒可傳播的訊息，以及對世衛隱匿訊息等不當行為，造成生命損失，並為全球帶來極大苦難。日本一位高階官員「恰當地」（aptly）將世衛形容為「中國衛生組織」（China Health Organization）。

相較之下，議員指出，台灣因為防疫有成廣受讚揚，世界應能受益於聽取如此成功的衛生專家的聲音。然而在中國的要求下，世衛例行性地將台灣排除於WHA之外，台灣官方未能及時從世衛獲取訊息，世衛未與會員國分享台灣的可信訊息，台灣也被排除在世衛實驗室網絡，其準確的統計數據與中國可疑的數據被混為一談。

信函指出，台灣防疫的模範因應，顯示台灣已獲得參與世衛等國際組織的權利，尤其全球與美國人民健康處於危急之際，沒有任何一個國家可以主宰全球健康安全政策，也沒有任何一個在全球健康方面紀錄良好的國家應被排除在外。

因此在川普給譚德塞信函所列的要點外，議員呼籲川普，希望他能將台灣加入世衛作為衡量世衛改革成功與否的一項重要指標。