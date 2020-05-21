和碩發6萬張「限制型股票」員工福利好香！童子賢曝光獎勵條件：要贏過電子五哥

▲和碩董事長童子賢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

和碩董事會已通過，將提撥6萬張「限制型股票」給員工，預計分4年實施，價值至少36億元作為獎勵方案，激勵士氣並鼓勵員工努力，引起各界議論「福利好香」。對此，和碩董事長童子賢補充，發放條件是和碩獲利超過「電子五哥」總平均數之上，就能達成當年度的獎勵標準。

童子賢出席科技部活動時，針對媒體詢問和碩今年第一季營運成績，他表示，和碩於生產、銷售、庫存都做好調整，今年4月營收達成千億目標，第一季本業獲利也比2019年同期成長16%，要給執行長廖賜政、營運長姚德慈高度肯定。

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不過針對「和碩9年來第一次本業虧損」評論內容，童子賢解釋，那是在微妙情況下造成的誤判，子公司「鎧勝-KY」單季有較大的營業損失（Q1認列虧14.8億元），由於季度財報格式僅能合併計算，因此必須納入華擎、晶碩、景碩、鎧勝財報合併損益，導致和碩「看起來」營業損失，造成誤會。

「實際上，和碩本業營運優於預期。」童子賢強調，子公司與母公司是榮辱與共，但和碩母公司在分攤子公司損失後，獲利仍成長16%，因此可反推母公司於第一季的績效是在更好的狀態，攤提子公司的損失後仍可獲利成長。

對於鎧勝的虧損困境，童子賢透露，鎧勝也是他創的團隊，這幾年正產品轉型，改善體質，短暫會有虧損，但母公司的財務結構健全，且營運觸角多元，母公司會協助子公司脫離困難，「鎧勝最壞應該就是第一季了。」

另外，和碩日前公告，為激勵員工，董事會已通過將提撥6萬張「限制型股票」，價值至少達36億元，預計分4年實施獎勵方案。童子賢也補充，發放條件是和碩獲利超過「電子五哥」總平均之上，就能達成當年度的獎勵標準，而這是為了鼓勵專業人才留任，並激勵員工向心力及歸屬感。

童子賢也說，和碩主要代工業務，包括手機、遊戲機、桌上型電腦、網通設備、汽車電子等核心產品營運都正常，「我預期後疫情時代，市場對5G、AI、網通應用等新興領域會更加速依賴，員工要作好準備。」

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