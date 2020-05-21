帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」...過來人揭超驚人內幕：快取消

▲帳戶若遭小額扣款請別輕忽。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

現在手機越來越方便，不論是叫車、訂餐、訂房、消費或繳費只要綁定信用卡（銀行卡），通通一機搞定。不過，近日一名女網友卻表示，最近去銀行刷本子時，意外發現帳戶被Google連續扣款長達3個月，由於金額都是幾十塊，因此沒有查覺到，讓沒玩手遊的她相當納悶，不知道該如何是好。

原po在臉書社團「爆系知識家」發文指出，本身沒有玩手機遊戲，加上小額付款也鎖起來，但近日去銀行刷本子時，意外發現近三個月不停被Google扣款，雖然面額都不大，但前後加起來也有好幾千，因此讓她相當苦惱，詢問「有沒有大神知道這個是什麼」？

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文章曝光後，不少網友也有類似的經驗，表示「我也有過一次，不知道哪裡來的」、「訂閱那裡查看看吧 很多陷阱的 三月沒注意馬上被扣2000多」、「問問看家裡人有沒有人拿你的卡刷，如果沒有的話可以打銀行客服告知被盜刷。然後客服就會換新卡給妳了」。

▲原po表示自己沒玩手遊，卻無故被Google扣款長達三個月。（圖／翻攝爆系知識家）

另外也有不少網友揭露關鍵，認為可能是訂閱APP後，沒有取消而造成的扣款，指出「有些APP或是功能試用是免費，但是過了試用時間就會開始扣款！」、「有的app，試用期後就自動訂閱收費了。我也曾被無緣無故收費」、「就看妳裝了哪些app，有的app是一開始免費 之後就自動扣款」、「點PLAY商店，訂閱＞把裡面的取消」。

聽完網友們熱烈的建議後，原po也更新表示，「剛才直接去銀行換卡了，行員說很有可能是盜刷，所以幫我打電話去查詢交易序號，讓我可以拿序號去跟google做查詢」如果確認是被盜刷，可以退費！謝謝大家熱心解答！感恩～」。

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