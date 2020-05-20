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全球13國單日確診「超過1000例」　印度、巴西單日增幅破新高

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▲▼巴西疫情急速攀升，聖保羅市長擔心醫療崩潰。（圖／路透）

▲巴西疫情急速攀升，成為全球新的重災區。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計全球各地的新冠肺炎（COVID-19）的即時數據，19日全球共有13個國家單日確診超過1000例，其中美國確診2萬多例，俄羅斯新增8700多例，印度新增5600多例。

根據印度衛生部統計數據，截至當地時20日上午，印度新冠肺炎確診病例已升至106750例，累計死亡病例3303例。在過去24小時內，印度新增確診病例5611例，再現單日新增確診最大增幅，新增死亡病例140例。

▲▼印度,移工,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度單日確診增幅也創新高。（圖／達志影像／美聯社）

繼美國、俄羅斯、巴西、英國、西班牙、義大利、法國、德國、土耳其和伊朗之後，印度目前仍為全球第11個累計確診數超過10萬的國家。

巴西單日新增17408例為單日最大增幅，根據巴西衛生部公佈的最新數據，該國單日新增新冠肺炎確診病例17408例，創下自疫情在該國暴發以來的單日最大增幅，累計確診271,628例；新增死亡病例1179例，累計死亡17,971例。目前巴西新冠肺炎確診數超越英國，排名世界第三，僅次於美國、俄羅斯。

秘魯單日新增4550例累計確診接近10萬例，據秘魯衛生部報告，過去24小時，該國新增4550例新冠肺炎確診病例，累計確診99,483例，新增死亡125例，累計死亡2914例。

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