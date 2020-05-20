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穿「白色比基尼+防護服」值班　俄國護士福利送很大...一旁阿伯眼神緊盯

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記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯新冠肺炎的疫情仍相當嚴峻，確診總數已經突破30萬大關，列居世界第2，僅次於美國，前線醫護人員無不身穿防護服和配戴護目、口罩，保護自己與他人。但俄國卻有一名護士覺得防護服太悶熱，在半透明的防護服下只穿比基尼，姣好的身材因此一覽無遺，照片被上傳至網路後引起熱議。

根據《俄羅斯通訊社》報導，該名護士年僅20多歲，被派遣到一間位於莫斯科南方圖拉市醫院服務，當事人解釋，在醫院裡必須整天穿防護服過於悶熱，才會出此對策，沒想到防護服會如此透明。

圖拉市的衛生部門聲明，「對於這名護士未遵守院內的服裝要求，會予以處分並進行通報。」此外，院方也被提醒必須更嚴格審視醫護人員的服裝要求。

照片在網路上瘋傳後，有網友笑稱，「有效醫療」、「這是篇激勵人心的正向報導」、「提高大部分垂死病人生存意志」、「旁邊的老先生突然拔掉呼吸器坐起來了」；也有網友認為，應該要檢討的是醫院的空調系統，而不是護士。

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