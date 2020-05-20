為何任台灣金聯董事長？　施俊吉：用成績說話

▲台灣金聯董事長施俊吉。（圖／台灣金聯提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣金聯今（20）日舉行董事長交接典禮，但是讓外界跌破眼鏡的是，新任董事長由行政院前副院長施俊吉接任，再度引發外界議論紛紛，施俊吉致詞時表示「很多都想問他為何站在這裡，我沒有答案可以奉告。」，但是他會拚出好成績，給大家一個說法。

施俊吉說，「大家都很期待當事人可以給一個符合理想的解答，我為何站在這裡，可惜我沒有答案可以奉告，對我而言理由一向不是寫在起點，而是寫在終點。」

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如同他要離開證交所時，他才有辦法回答外界，因為股是要上萬點，交易量需要提升，所以施俊吉才會去證交所。16個月卸任行政院副院長，才知道，當初接任行政院副院長時，是因為中美爆發貿易戰，台灣需要一個穩定的經濟環境，讓台商及其資金有一張可以回家的地圖，讓年經人有一個還得起的學貸，讓受薪階級有一各家新的喜悅，所以他才需要行政院。

施俊吉在台灣金聯是一個起點，無法回答大家為什麼會在這裡，但是當他在台灣金聯拼出好成績時，一定會給大家一個說法。

而施俊吉接受媒體的採訪時表示，台灣金聯有豐富間驗跟歷史，來這裡的任務就是幫台灣金聯創造更多利潤，而台灣金聯已經很長時間沒有董事長，都是由總經理接任，而台灣金聯近年都有很好的績效，是難能可貴的成績。

▼台灣金聯董事長交接典禮。（圖／台灣金聯提供）