好熱，好辣！透明防護衣內只穿內衣　俄女護士春光盡洩

▲一名女護理師為新冠肺炎病人進行護理工作時，透明防護衣下僅穿著內衣，照片在網路被瘋傳。(圖／翻攝自IG@newstularu)

國際中心／綜合報導

這可能是新冠疫情肆虐全球期間，少數讓人看完後覺得莞爾的新聞。

俄羅斯首都莫斯科南部圖拉市(Tula)一家醫院的男性病房裡，出現了讓人臉紅心跳的一幕，一名女護理師因為「覺得太熱」，在透明防護衣下僅穿內衣就為新冠肺炎病患進行護理工作，因此受到紀律處分。相關照片流出後，在網路被瘋傳。她任職的醫院已確認會此事展開進一步調查。

照片中的女主角是一名20來歲的女護理師，媒體並未透露她的姓名。據指出，當時她告訴「圖拉地區醫院」(Tula Regional Clinical Hospital)的主管說，因為穿著防護衣「太熱了」，所以才會裡面只穿內衣，而且她沒有意識到防護衣竟然會如此的透明！

儘管如此，該地區的衛生主管部門仍然表示，「已對違反制服規定的女護理師作出了紀律處分」。她的主管起先說她穿的是「內衣」，但後來又改口說她在防護衣下穿的是「泳衣」。女護理師迄今尚未就此事件公開發表談話，至於「紀律處分」的確切內容目前也不清楚。

一名病患說，新冠肺炎病房內沒有人對該名護理師的穿著提出異議，但他承認當時情況的確「有一點點尷尬」。 當地報紙一名讀者在網路投書說：「至少有人在目前這種陰鬱的現實中流露出些許的幽默感。」

另一名網友說，「為什麼要懲處她？」第3名網友補充說：「所有人都來說三道四，但大家沒有注意到嗎？她是因工作環境太熱才這樣穿的。也許你們指責的應該是管理階層，因為他們沒有提供正常的空調。」

上述事件發生之時，正好碰上俄羅斯「新冠疫情監控中心」負責人米亞斯尼科夫(Alexander Myasnikov)對新冠疫情危機發表驚人之語事件。他在電視上告訴觀眾說：「無論如何，疫情終必會奪走許多人的性命。本來嘛，人難免會生病。那些本來就活不了的人，終歸是要死的。」

俄羅斯的新冠肺炎確診人數迄今已超過30萬例，因疫情死亡的將近3000例。