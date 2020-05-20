外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

▲ 外資淨流出175億美元創新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（20）日公布109年第1季國際收支，其中金融帳淨資產增加170.8億美元，為108年第一季（172.5億美元）以來新高，央行準備資產增加41.3億美元。

本季直接投資淨資產增加13.6億美元。其中，居民對外直接投資淨增加23.8億美元，外資直接投資淨增加10.1億美元。

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證券投資淨資產增加236.7億美元、為2018年Q1以來新高。其中，居民對外證券投資淨增加60.1億美元，為2013年Q2（33.11億美元）、27季以來新低，因在市場波動劇烈時，贖回共同基金和海外基金；非居民證券投資淨減少176.5億美元，主要係外資減持台股。

央行指出，從前證券投資淨資產增加，主因是對外證券投資大幅增加，但今年第一季則是因為疫情衝擊金融市場，導致外資持有資產大幅減少，減少金額甚至創下歷史新高，因此第一季證券投資淨資產增加原因與往年情況較為不同。

衍生金融商品淨資產增加10.9億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少。其他投資淨資產減少90.5億美元，主要係銀行部門自國外同業引入資金。

央行表示，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出。經常帳順差代表商品及服務輸出大於輸入，而因為國外收入大於支出，對外淨債權必然增加，表示資金呈淨流出。

對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；如由貨幣當局（央行）持有，即準備資產的增加，為央行國際收支順差。經常帳有順差的國家，除台灣外，如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯等，其金融帳淨資產多呈增加。

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