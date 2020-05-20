Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

▲ 觀光旅遊人次受到疫情衝擊下滑。（示意圖／記者林育綾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（20）日公布109年第1季國際收支，其中經常帳順差181.6億美元，較上年同季增加10.5億美元或6.1%，金融帳淨資產增加170.8億美元，央行準備資產增加41.3億美元。

商品貿易順差124.1億美元，較上年同季減少1.9億美元，創下2014年Q1（104.63億美元）、24季以來新低。COVID-19疫情蔓延，衝擊全球經濟供給面及需求面，加以國際原物料價格重挫，109年第1季出口757.7億美元，較上年同季減少24.8億美元，並創下2016年Q1（714.6億美元）、16季以來新低；進口633.6億美元，較上年同季減少22.9億美元，創下2017年Q2（603.73億美元）、12季以來新低。

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服務收支逆差6.1億美元，較上年同季減少3.8億美元，主要係旅行收支逆差縮小。央行指出，受到疫情影響，第一季出國人數較去年同季下降49.2%，來台觀光人數也減少57%，其中3月下降幅度最為明顯，拖累第一季整體數字表現。

第一季旅行支出為22.53億美元，創下2010年Q1（21.81億美元）以來新低，而旅行收入14.35億美元，為2008年Q3（14.28億美元）以來新低；旅行收支逆差縮小為8.18億美元。

另外，初次所得順差72.1億美元，較上年同季增加9.4億美元，主要係銀行支付國外利息減少。二次所得逆差8.5億美元，較上年同季增加0.8億美元，主要係工作者匯出款增加。

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