彰銀委託書大戰開打！公股陣營拚1席都不能少　財政部出面尋求股東支持

▲彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀將在6月19日召開股東常會，今年要改選董事，各路人馬的委託書大戰開打，財政部今（20）日發文，請各股東支持公股，財政部次長阮清華更表示，公股代表是廣大民眾的利益，且有必要守護全民的利益，所以請各股東支持公股。

根據彰銀的開會通知，公股陣營有七大徵求人為華南銀行、一銀、台企銀、合庫銀、兆豐銀、彰銀工會以及袁正皓，每個徵求人的上限各為3%。而台新金則是兩大徵求人，包含元富證以及合興石化工業。

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彰銀將在6月19日召開股東常會，並且改選董事，三年一次的董監改選大戲再度上演，公股與台新銀陣營都推派6席董事、3席獨立董事代表。

目前公股在彰銀有3席一般董事、2席獨立董事；台新則是3席一般董事，1席獨立董事。而這次因為龍巖集團總裁李世聰退出彰銀，所以公股銀與台新金的競爭更為激烈，據了解，公股陣營希望可以維持現狀，3席董事2席獨立董事，最好的目標是可以多爭取一席一般董事，變成4席董事與2席獨立董事，目前公股可以掌握的持股大約三成。

阮清華表示，公股陣營代表是廣大民眾的權益，為了維護民眾的權益，所以懇請股東支持公股。



財政部表示，自2014年度彰銀股東臨時會獲得多數股東支持，取得彰銀相對多數有利董事席次，派任金融界資深專業人士擔任董事長及總經理，經營績效及股東權益明顯提升，獲得投資人信賴與肯定。歷年每股獲利、盈餘分配及股價不斷增值，為股東創造亮眼的投資價值及豐沛資本利得。

財政部說明，今年彰銀董事改選，財政部繼續秉持守護全民資產、健全公司治理，厚植永續經營之信念，提名經濟、財務、資訊、金融科技、法律、會計等專業、多元之優質董事人選。

財政部懇切籲請彰銀廣大股東，為創造最大投資價值，請支持泛公股推薦的董事候選人順利當選，持續增進優化彰銀經營體質、財務結構及獲利能力，踐行企業社會責任，謀求彰銀最大利益，讓全民共享優質經營成果。