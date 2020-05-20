楊泮池：政府應以點擴面盤點跨領域醫療、生技能量　找出產業核心優勢

▲生策會副會長楊泮池。（資料照／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

三三會今（20）日舉行五月份例會，例會仍嚴格遵行政府目前相關集會防疫規定或建議，包括限制出席人數在百人以內。會議由理事長許勝雄親自主持，並邀請生策會副會長楊泮池博士以「後CDVID-19世代的大健康產業發展趨勢」在會中演講。

三三會表示，這是自今年一月疫情發生以來三三會首度舉行的例會。此次的疫情對人類生存、生活及經濟帶來世紀性的衝擊，世界各國無不卯足全勁抗防疫並採取各項規模空前的紓困及振興措施。台灣亦不例外，而台灣的抗防疫作為及成果更為國際肯定，引為典範。

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今年四月間許勝雄更與工總、商總、工商協進會等理事長共同辦理有關因應疫情的論壇會議，向政府提出了79項政策建議。其中多項與發展因應未來改變人類生活及促進我國升級轉型的產業有關，包括大健康產業、生化醫療產業等。

楊泮池在今天的演講中，以醫學專業説明了當今流行病的趨勢，並點出了未來人類在生活、產業、科技、醫療等各個層面將面臨了全方位的深度轉變及創新。其影響所及，食衣住行育樂皆將因此產生新的樣貌。

另外，三三會也提到，楊泮池更分別自國家安全新思維、建立關鍵新科技、開發生醫新藍海、助益全球醫療防疫等面向，建議台灣應該以積極的態度化危機為轉機，認為我國應該強化關鍵醫療供應鏈與產業戰備能量，引領國際制訂醫療新規格/標準、加速全球醫療創新競爭佈局，乘勢帶動醫療產業鏈輸出等。

楊泮池更在會中建議了政府應以點擴面、持續深入盤點跨領域醫療、科技與生技能量，找出產業核心優勢、重塑法規架構思維、推動跨域產業協作策略，擘劃精準大健康產業發展藍圖。

鑒於國內疫情已有趨緩情形，許勝雄表示，在既已建立的防疫措施條件下，建議政府儘早鬆綁協助企業早日恢復正常運作，以加速經濟注入活力。

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