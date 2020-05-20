快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　目標華人最佳茶飲創業平台

▲雅茗-KY宣布參股台灣知名熟成紅茶品牌可不可，雙方團隊簽約攜手共打國際盃。圖左三為可不可董事長許宛汝、右三為雅茗-KY投資長陳聖中。 （圖／雅茗提供）

記者林淑慧／台北報導

快樂檸檬母公司雅茗－KY今（20）日宣佈將斥資8000萬元，入股「可不可熟成紅茶Kebuke」二成股權，雙方將攜手打國際盃，目標加速打造華人最佳茶飲創業平台。

雅茗-KY董事會今天宣布投資入股台灣知名飲料品牌「可不可熟成紅茶Kebuke」，雅茗-KY將利用在海外拓展市場的深厚基礎，將台灣好品牌帶向國際舞台，將雅茗-KY打造為「茶飲王國」。

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雅茗-KY表示，董事長吳伯超創業20年以來，事業經營一直聚焦在茶飲，目前旗下主要品牌共有旗艦品牌「快樂檸檬」、高端輕奢的茶飲品牌「茶閣里的貓眼石」，主打黑糖珍珠奶茶品牌「喝嘛」，全球總店數逾1100家，此次攜手「可不可熟成紅茶」，集團版圖再納入熟成紅茶，進一步厚植品牌深度。

對於攜手可不可的效益，雅茗-KY表示，可不可自2016年品牌重新改造以世界洋行茶商及英倫復古風為概念，主打斯里蘭卡高級熟成紅茶為主軸商品，目前全台已經有超過170店，也是台灣年輕人及大學生相當喜愛的茶飲品牌，品牌喜愛度排名前2名，預估未來3年在台灣可望超過300家門店，營運持續穩定成長，對於集團的獲利有相當的挹注。

雅茗-KY也說，快樂檸檬除了在大陸已經有相當的市佔率外，全球也已經累積相當多的加盟商，目前已擴展至20國家，超過200多個城市插旗，全球總店數逾1100家，此次攜手可不可熟成紅茶，還可以提供全球加盟商在品牌上更多選擇，進一步加快打造華人最佳茶飲創業平台布局規模與腳步。

雅茗-KY表示，今年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三箭的營運策略，到目前都已經有具體成果展現，在新冠肺炎疫情逐漸趨緩後，效益也將逐漸產生，對於下半年的營運動能有相當的信心。

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