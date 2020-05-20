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納智捷今年銷售目標5000輛！裕隆汽車：「57.29億元減資案」最快Q3進行

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台北車展／納智捷U5車展期間免費升級大天窗　新年式M7同場現身（圖／記者游鎧丞攝）

▲納智捷正籌備開發S3、U5電動車款。圖為納智捷U5。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆汽車（2201）20日舉行法說會指出，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，汽車銷售衝擊力道不小，目前看今年台灣車市新車掛牌數維持42.2萬台規模，年減約1.1%，下半年可能下修。裕隆將以輕資產開放方式延續納智捷產品，預估納智捷今年度銷售目標為5000輛左右。

裕隆於2019年大舉認列資產減損，連虧3季，今年第一季正式轉盈；累計前4月總銷售為2萬5587輛，年減11.3%，整體市占率為18.8%，較2019年同期下滑2.7個百分點，旗下如納智捷及裕日車銷量都下滑。

請繼續往下閱讀...

至於獲利成長，裕隆汽車發言人羅文邑表示，大部份車型減損已在2019年下半年大幅認列，首季車型攤提減少。不過業外淨利下降，因此獲利較2019年同期下滑。

針對裕隆減資57.29億元彌補虧損，羅文邑指出，將在6月18日股東會討論通過後，預估第三季底、第四季初進行，資本額由157.29億元調降至100億元，降幅約36.4%。

第一季各轉投資公司營運部分，納智捷虧損約5000萬元、華創車電虧損2.83億元，中國大陸轉投資的東風裕隆虧損3.4億元，杭州納智捷虧損1.44億元。

羅文邑指出，納智捷2019年的台灣銷售量約6000台，中國銷量為2000台；預估今年台灣銷售量目標為5000台左右，而中國納智捷部分，則待與經營團隊和大股東進行整體市場討論評估，協商後再公布。

對於整體車市，羅文邑表示，延續上次法說會看法，今年前4月台灣汽車整體市場銷售13.1萬台，年成長3.1%，但新冠肺炎疫情影響，汽車銷售衝擊力道不小，且汽車屬高單價產品，目前看今年台灣車市新車掛牌數維持42.2萬台規模，受影響程度仍需觀察，不排除下修。

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