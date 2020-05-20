新任期將推動勞保年改　許銘春：每年200億元撥補金額擬上調

▲勞動部長許銘春（中）20日偕同勞動部兩名新任政務次長王尚志（右）、王安邦（左）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

520總統蔡英文總統宣誓就職，展開第2任期。留任的勞動部長許銘春下午率新任政務次長王尚志、王安邦與媒體碰面，面對接下來4年，許銘春表示，關於勞保基金財務如何改善，目前正在討論相關細節，將召開多場工作坊聆聽意見、研擬草案版本，並且將盡快推動。

目前勞保年金改革草案因為立法院屆期不連續，已經退回勞動部，對此，許銘春說，勞保年改是接下來要面對的議題，將會針對勞保年改財務如何改善、勞保制度如何穩健維持加以研討，近期陸續召開工作坊以聆聽各界意見，推動時程還需配合總統府國家年金改革委員會、行政院等，尚未有具體階段時程表，勞動部會盡快地推動，早點完成對勞保財務、勞工來說都是好事。

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另外，原本勞保年改草案明定，政府每年會撥補200億元挹注勞保基金，許銘春說，當時設想草案的時空背景已經不同，因此希望政府撥補這部分能再爭取高一點的額度，對勞保挹注比較有幫助，但實際撥補多少還是需要經過精算才能決定。

最後，許銘春也強調，在勞保年改草案完成前會持續爭取撥補，對勞保財務有挹注，勞工才會安心。



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