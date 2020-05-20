吃飯也可以戴！以色列發明「機械口罩」　他嘆：很難吃雪糕

İsrael’de yaşayan Asaf Gitelis adlı bu girişimci bu süreçte kullanmak zorunda olduğumuz maskeler yemek yemeye alternatif bir yol geliştirmiş.



pic.twitter.com/nySqQRFUrw — Murad Çobanoğlu (@muradcobanoglu) May 19, 2020

記者康心禹／綜合報導

為降低去餐廳用餐被感染的風險，以色列一家公司Avtipus Patents and Invention研製出一款特別的口罩，口罩前端設有開口，可以手動控制開合，方便民眾戴著口罩進食。不過外界對於這款口罩的評價非常兩極，有人認為非常實用，也有人覺得帶著只能吃固體食物，無法飲水或吃雪糕。

據《路透社》報導，該款開合口罩配有一個手動控制器，只要一握緊，口罩前端的開口便會打開，就像是「機械嘴」。公司副總裁吉捷利斯（Asaf Gitelis）18日受訪時表示，開合口罩能讓人輕鬆進食，同時避免受到病毒感染，也保護其他坐在附近用餐的人。

據悉，公司目前已經申請專利，並計劃在幾個月後大量生產，售價比一般外科口罩貴大概0.85美元至2.85美元。

然而，民眾對於這款口罩的設計意見兩極，32歲的研究生哈梅里（Ofir Hameiri）說，「我認為它很有用，讓我戴着進食，這是必須的。」不過，29歲音樂家西爾伯斯坦（Ron Silberstein）卻認為，「這口罩讓我很難吃雪糕，會讓我吃得非常狼狽，以後根本不想再戴。」

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