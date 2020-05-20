防疫零接觸！中信證券新推「線上開戶」　最快24小時內可下單

▲中信證券攜手中信銀行打造全新線上開戶功能，只要5分鐘即可完成申請、最快24小時內可下單。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

防疫期間減少接觸頻率，中信證券攜手中信銀行，在「中信服務讚」APP上，打造證券與交割銀行一條龍式的全新線上開戶功能，原需時1周的開戶流程，現在只要5分鐘即可完成申請、最快24小時內可下單，且全面數位化無需跑分行。

中信證券指出，目前證券業者的線上開戶服務，投資人必須先為該交割銀行存戶，並線上提出申請才能線上開證券戶，這次突破此限制，即使投資人沒有任何銀行帳戶，也可以直接線上開立證券帳戶。

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只要透過中信證券「中信服務讚」APP線上開戶時間大幅縮短，5分鐘即可完成申請，資料若完備最快12小時核戶完成、24小時內就可下單投資，真正達到「完全線上辦理開立證券戶」里程碑，滿足投資人逢低搶進的時效性。中信證券表示，今年4月初上線至今累積逾2,000戶申請。

此外，「中信服務讚」APP獲得經濟部智慧財產局「線上開戶系統」專利，提供光學字元辨識功能，整合全新線上錄影簽名技術，僅需於開戶介面中拍下證件，並開啟手機前鏡頭，錄下人像與簽名軌跡，即完成錄影簽名認證，也不需擔心個資外洩等安全性問題。

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